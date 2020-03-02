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В Раде предложили ограничить зарплаты депутатам и министрам

2 марта, 11:05

Сергей Мартынец

Некоторые чиновники получают сотни тысяч гривен, а простые украинцы беднеют

Зарплаты народных депутатов, министров и других топ-чиновников хотят ограничить и сделать не более 47,2 тысячи гривен. Соответствующий законопроект №3034-1 зарегистрирован на сайте парламента.

Авторы законопроекта указывают на очень низкий уровень благосостояния населения страны и в связи с этим циничной выглядит зарплата отдельных чиновников, руководителей государственных компаний, которые ежемесячно могут получать от 300 тыс. до более 5 млн грн.

Поэтому целью законопроекта является привести зарплаты топ-чиновников к экономически и логически обоснованному уровню. Так, депутаты предлагают ограничить зарплаты 10 размерами минимальной заработной платы (47 230 грн.), включая любые надбавки, премии, поощрительные выплаты, следующей категории лиц:

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  • народным депутатам Украины;
  • членам Кабинета министров, первому заместителю министра, заместителям министра;
  • руководителям и заместителям руководителей государственных органов;
  • председателю Национального банка Украины и его заместителям, членам.

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Напомним, недавно министры один за другим жаловались на небольшие как для их ранга зарплаты, а накануне Нового года получили огромные выплаты, что вызвало скандал в обществе. В ситуацию даже вмешался президент Украины. Владимир Зеленский поручил премьеру Гончаруку сделать справедливые зарплаты.

Отметим, что пока чиновники получали десятки и сотни тысяч гривен, прожиточный минимум в стране вырос "аж" на 174 грн. Читайте подробнее, как повысилась в Украине и минимальная зарплата.

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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Верховная Рада депутаты чиновники зарплаты законопроект

Источник: Сегодня

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