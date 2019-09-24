В Раде предложили ввести огромные штрафы для "кнопкодавов"

Фото: М. Палинчак

С "кнопкодавством" в Верховной Раде намерены бороться большими штрафами. В парламент внесен законопроект №2148 относительно обеспечения личного голосования народными депутатами.

В пояснительной записке отмечается, что депутаты своим неперсональным голосованием нарушают не только закон и регламент парламента, но и ставят под угрозу признания законов, принятых с нарушением соответствующей процедуры, конституционными. В соответствии с ч.1 ст.152 Конституции Украины нарушение установленной Конституцией Украины процедуры принятия законов и других актов Верховной Радой является основанием для признания их неконституционными.

"Проектом закона предлагается установить уголовную ответственность за совершение народным депутатом Украины любым способом голосования на заседании Верховной Рады Украины вместо другого народного депутата Украины (неличное голосования). Такое деяние будет наказываться штрафом от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (то 51 до 85 тыс. грн – ред.). В соответствии со статьей 216 КПК Украины досудебное расследование таких уголовных правонарушений будут осуществлять следователи органов Государственного бюро расследований", – говорится в документе, автором которого является первый замглавы ВР Руслан Стефанчук.

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Законопроектом предлагается, что любой депутат может остановить рассмотрение вопроса на пленарном заседании, если заметит "кнопкодавство". После этого спикер парламента проверяет наличие депутата в сессионном зале, вместо которого проголосовали, и в случае отсутствия его карту изымают и передают спикеру. По предыдущему вопросу проводится переголосование. После этого глава ВР может направить обращение по данному факту в Госбюро расследований вместе с протоколом, стенограммой, стенографическим бюллетенем соответствующего пленарного заседания, а также его видеозаписью.

Как сообщали новости "Сегодня", 3 сентября Рада направила в Конституционный суд законопроект о лишении нардепов мандатов за прогулы и "кнопкодавство". Президент Украины своим законопроектом предлагает дополнить перечень случаев досрочного прекращения полномочий народного депутата.

Напомним, в парламенте за первые две недели работы нового созыва засекли троих депутатов за неперсональным голосованием. Позже два депутата от "Слуги народа" отказались от зарплаты за "кнопкодавство".

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