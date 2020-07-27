В Раде рассказали, что останавливает Россию от нападения на Украину

Россия сосредотачивает многотысячные силы на границе с Украиной, однако угроза нападения уже не так велика – в случае масштабной военной операции агрессор понесет чудовищные потери.

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Об этом рассказал в интервью "Цензор.НЕТ" экс-заместитель начальника отдела "Альфа" в СБУ, а ныне секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведке, нардеп от "Голоса" Роман Костенко.

По его словам, сейчас Россия понимает, что состояние политических и военных органов управления в Украине существенно отличается от 2014 года.

"Я считаю, что сегодня вероятность полномасштабного наступления уже не является такой высокой, как раньше. Это связано, прежде всего, с развитием и реформированием украинской армии, которая теперь имеет надлежащее обеспечение и боевой опыт. Также приобрело боевого опыта военно-политическое руководство государства. Это важно, поскольку Россия теперь должна понимать, что воспользоваться дезорганизацией органов управления уже не удастся. А это, в свою очередь, означает, что на легкую оккупационную операцию Российской Федерации уже не стоит рассчитывать. Если наступление состоится, то это будут жесткие боевые действия и значительные потери для России. Изменилось отношение и западных стран к российской агрессии. Если в 2014 году они были к ней не готовы, пытались убедить Путина дипломатическими средствами, то теперь все понимают русскую агрессивную политику и по меньшей мере готовы помочь Украине вооружением и техникой для отпора врагу", – сказал Костенко.

Нардеп отметил, что Россия постоянно рассчитывает стоимость потенциальных потерь в случае начала наступления, поэтому задача Украины – делать все, чтобы эта цена для них была высокой. Это позволит отбить у агрессора желание нападать и снизит вероятность нового вторжения.

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Также секретарь оборонного комитета Рады рассказал, откуда может ударить Россия.

"Российская Федерация может нанести удар не только по своей границе, но и использовать для этого оккупированные украинские земли, территорию непризнанной так называемой "Приднестровской Молдавской Республики" или даже развернуть наступление с территории Беларуси. И если в "ПМР" и на оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей и Крыма уже сосредоточены значительные российско-террористические войска, то со стороны Беларуси могут быть использованы десантные подразделения, которые зайдут в республику со стороны РФ, или будут находиться там во время совместных учений", – подчеркнул Костенко.

Отметим, в последнее время политики и эксперты, в том числе иностранные, предупреждают Украину о возможном нападении агрессора с крымского направления на фоне сентябрьских масштабных военных учений "Кавказ-2020". Как сообщали новости "Сегодня", на днях министр обороны Андрей Таран заявлял, что Украина готовит мощный ответ России на возможную военную угрозу.

В то же время в Кремле опровергают вероятность нового вторжения России в Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл такие разговоры глупостью и нагнетанием антироссийской истерии.

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