В Раде рассказали, как будет меняться формат операции на Донбассе

Сегодня в парламентском издании "Голос Украины" опубликован закон о реинтеграции Донбасса

В соответствии с опубликованным законом об обеспечении государственного суверенитета на Донбассе Антитеррористическая операция прекращается по решению первого заместителя главы Службы безопасности Украины, а мероприятия по обеспечению национальной безопасности вводятся решением президента страны, сообщил секретарь комитета Верховной Рады по национальной безопасности и обороне Иван Винник (фракция "Блок Петра Порошенко").

"Тут два действия невзаимосвязаны, потому что АТО и меры по обеспечению национальной безопасности могут происходить одновременно. АТО осуществляет Антитеррористический центр на основании закона о борьбе с терроризмом, поэтому чтобы прекратить АТО, необходимо соответствующее решение первого заместителя главы СБУ, который отвечает за борьбу с терроризмом", – сказал он.

"Для того, чтобы объявить мероприятия по обеспечению национальной безопасности – именно так называется новый режим применения войск, предусмотренный опубликованным законом… – надо соответствующее решение президента", – пояснил Винник.

Как сообщалось, 23 февраля в парламентском издании "Голос Украины" опубликован закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях".

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.

Верховная Рада приняла документ 18 января 2018 года. 20 февраля президент Петр Порошенко подписал закон.

Более детально о вступившем в силу законе читайте в материале "Сегодня" "Что изменит закон о реинтеграции Донбасса".