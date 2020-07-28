В Раде рассказали, как Киев реагирует на срыв перемирия боевиками

Такие единичные провокации врага бывали и во время предыдущих перемирий, отметил депутат

В первый же день перемирия боевики нарушили режим тишины. Украинская сторона пока анализирует вражеские обстрелы и собирает "компромат" на оккупантов и информирует ОБСЕ.

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Об этом сообщил в эфире hromadske radio представитель Украины в Трехсторонней контактной группе, глава комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Андрей Костин (фракция "Слуга народа").

"Обо всех случаях огня со стороны нашего противника мы информируем как СММ ОБСЕ, так и международных партнеров, и вся эта информация собирается в такую "копилку" действий, нарушающих или пытающихся нарушить перемирие, чтобы на политическом уровне, путем переговоров держать ситуацию под контролем", – сказал он.

Костин отметил, что такие единичные провокации врага бывали и во время предыдущих перемирий.

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"Задача наша состоит в том, чтобы, как правильно отметил руководитель Операции Объединенных сил, верифицировать: или это просто провокация, цель которой услышать огонь и после этого начать разбираться, кто первым открыл огонь; или все же проверить, что это принципиальное решение вооруженных сил нашего противника. Поэтому, я думаю, что мы можем доверять нашим военным и быть сдержанными", – сказал депутат.

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Как сообщали новости "Сегодня", накануне и командование ООС, и главари боевиков дали приказ о прекращении любого огня и обязали свои силы соблюдать режим тишины на передовой. Нельзя использовать никакое вооружение. Читайте подробнее об условиях нового перемирия.

В то же время в Кремле решили избежать ответственности за срыв договоренностей. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Российская Федерация отказывается гарантировать соблюдение перемирия, потому что якобы не является стороной конфликта.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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