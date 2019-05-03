В Раде рассказали, когда назначат дату инаугурации Зеленского

Ирина Геращенко уверяет – парламент не будет нарушать закон в таком важнейшем вопросе, как инаугурация президента

Фото: facebook.com/kvartal95.

Верховная Рада назначит дату инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского на следующей пленарной неделе. Об этом заявила в эфире телеканала "Прямой" первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко.

По ее словам, решение будет принято на следующей неделе.

"Верховная Рада не будет нарушать закон в таком важнейшем вопросе, как инаугурация президента. Я убеждена, что Верховная Рада оперативно примет постановление о назначении даты инаугурации. Я убеждена, что на первой пленарной неделе, которая начнется 14 мая, будет принято постановление о дате инаугурации", – сказала Геращенко.

Напомним, что до сих пор продолжаются дискуссии о месте проведения церемонии. Как известно, на инаугурации перед Януковичем закрывались двери, а за спиной у Порошенко – падал солдат из почетного караула. Неудача может подстеречь и Зеленского, если он выберет неудачный день для вступления в должность, предупреждают нумерологи. В то же время у Зеленского вспомнили об "Олимпийском" и заговорили о приглашениях.

В свою очередь в Центральной избирательной комиссии, после оглашения официальных результатов президентских выборов, рассказали, как называть Зеленского до инаугурации и когда он получит президентскую "корочку".





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