В Раде рассказали, когда прекратятся полномочия Трубы в ГБР

Все заинтересованы в том, чтобы закон о перезагрузке ГБР был подписан как можно скорее, отметил Монастырский

Роман Труба / Фото: ГБР

После принятия Верховной Радой закона о Государственном бюро расследований, полномочия директора ведомства Романа Трубы автоматически прекращаются на следующий день после публикации данного закона.

Так, председатель комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский отметил, что на увольнение Трубы уйдет несколько дней.

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"Прекращение полномочий руководителей ГБР, речь идет о директоре, первом заместителе и заместителе, состоится сразу со вступлением в силу данного закона. Если прогнозировать, когда это может быть, то несколько дней необходимо Верховной Раде для того, чтобы отработать закон – он довольно большой. После этого председатель Верховной Рады подписывает (закон), он идет на подпись президенту и обрабатывается Офисом президента, и происходит подписание", – пояснил он и добавил, что все заинтересованы в том, чтобы закон был подписан как можно скорее.

Как сообщали новости "Сегодня", пока парламент только рассматривал законопроект о ГБР, президент Владимир Зеленский заявил о преступлении в Госбюро расследований, что якобы попался на взятке "правая рука" Романа Трубы.

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