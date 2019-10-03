В Раде рассказали, когда рассмотрят предложение Зеленского по членам ЦИК

Сегодня комитет решит судьбу президентского представления по кандидатам в Центризбирком

Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Представление президента на назначение членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК), скорее всего, будет рассмотрено 4 октября. Об этом сказал журналистам первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, нардеп от "Голоса" Роман Лозинский.

По его словам, сегодня комитет будет рассматривать данный вопрос и, скорее всего, рекомендует его вынести в сессионный зал.

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"Этот вопрос уже рассмотрел подкомитет, а в 18:15 состоится комитет, и я подозреваю, что завтра это постановление будет вынесено на голосование в Верховную Раду", – сказал Лозинский.

Как сообщали новости "Сегодня", 13 сентября Верховная Рада распустила ЦИК. В парламенте считают, что, несмотря на положительные оценки международных организаций, члены комиссии не полностью справились со своей работой во время выборов.

В свою очередь в самом Центризбиркоме прокомментировали решение Рады. Заместитель главы ЦИК Евгений Радченко назвал его политическим и несправедливым. А секретарь Наталья Бернацкая напомнила: законом предусмотрено, что избранный состав ЦИК должен работать семь лет, чтобы провести следующие выборы.

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