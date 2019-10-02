В Раде рассказали, о чем Зеленский говорил с депутатами на закрытой встрече

"Слуги народа". Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Президент Владимир Зеленский утром приезжал в Верховную Раду, где встречался с лидерами фракций и отдельно собирал свою партию "Слуга народа", с которыми обсуждал переговоры по Донбассу. Он убедил политиков, что ничего страшного не произошло в согласовании Украиной "формулы Штайнмайера".

Так, глава фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия объяснил, что услышанное от президента на дает повода паниковать, и ничего страшного не произошло.

"Если народ Украины делегирует власть, он должен ей хоть в какой-то период времени доверять. Сейчас мы все доверяем президенту в этом вопросе. Мы сделали в закрытом формате встречу со всеми главами фракций. Они все услышали напрямую то, что мы сейчас, к сожалению, не можем сказать обществу. И все нормально. "Зрады" нет даже на один процент", – сказал он.

В свою очередь еще один "слуга народа", председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко объяснил, что Зеленский четко очертил "красные линии" в переговорах по Донбассу.

"Да, мы должны получить контроль над территориями, где будут проходить выборы в органы местной власти. Все эти "красные линии" четко очерчены президентом Украины Владимиром Зеленским и публично, и, позволю себе такую вольготность сказать, сегодня на встрече и с руководителями фракций депутатских в Верховной Раде, и с фракцией "Слуга народа", – пояснил депутат.

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Первый заместитель главы фракции "Слуга народа" в ВР Александр Корниенко после встречи с президентом сказал: "О "красных линиях" все знают. Это фактор безопасности впереди каких-либо выборов, каких-либо политических процессов".

Руководитель фракции "Голос" Сергей Рахманин отметил, что президент Украины пришел успокоить депутатов и объяснил им ситуацию с согласованием "формулы Штайнмайера", передает УНИАН.

"Поскольку это была закрытая встреча, я не могу разглашать подробности. Но в общих чертах это выглядело следующим образом: президент пытался убедить руководителей всех политических сил в том, что ничего чрезвычайного не произошло; состоялся процедурный механический момент, технологический, который позволяет ему дальше отстаивать интересы Украины. И он, как придерживался, так и будет придерживаться принципа, что формат безопасности должен предшествовать политическому, и ни одну из "красных" линий он переступать не будет", – отметил политик.

Как сообщали новости "Сегодня", 1 октября в Минске прошла встреча Трехсторонней контактной группы, на которой Украина одобрила текст "формулы Штайнмайера". Однако стоит отметить, что это только согласование документа, который будет передан "нормандской четверке", лидеры стран которой и обсудят все нюансы, в том числе и предохранители выполнения договоренностей. Само одобрение Киевом документа в Минске ни на что не влияет, а наоборот – разблокировало единственную преграду для переговоров в "нормандском формате".

На брифинге президент Владимир Зеленский четко дал понять, что никакой сдачи нацинтересов Украины нет, и выборы в ОРДЛО не будут проведены, пока не будут выведены российские войска и не будет обеспечена безопасность. Зеленский объяснил, что включает в себя "формула Штайнмайера", о которой договорились в Минске.

Также решению Киева рады другие участники нормандского формата – Москва и Берлин.

Отметим, что помощник президента РФ Владислав Сурков отметил, что дата встречи "нормандской четверки" теперь будет согласована после того, как в районе Петровского и Золотого будет закончено разведение сил, о чем договорились в Минске. Начало этого процесса назначено на 7 октября. По мнению Суркова, это может занять примерно две недели.

Все подробности в спецтеме Формула Штайнмайера

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