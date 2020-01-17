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В Раде рассмотрят увольнение Бабак и назначение Шмыгаля

17 января, 01:25

Шмыгаль является главой Ивано-Франковской областной государственной администрации

Парламентский комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства 17 января рассмотрит увольнение Алены Бабак с должности министра развития громад и территорий Украины.

Вторым вопросом повестки дня, обнародованной на вебсайте комитета вечером 16 января, – назначение Дениса Шмыгаля на должность вице-премьер-министра – министра развития громад и территорий.

Отставку министра развития громад и территорий Украины Алены Бабак объясняют тем, что она "не справлялась и не делегировала полномочия".

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Как сообщалось, Шмыгаль является главой Ивано-Франковской областной государственной администрации.

Напомним, что Алена Бабак может стать первым министром, который покинет Кабмин Алексея Гончарука.

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Напомним, ранее премьер-министр рассказал, за что будут увольнять членов его правительства.

А в ноябре из-за коррупционных обвинений в адрес своего руководства была уволена замминистра инфраструктуры по вопросам евроинтеграции Александра Клитина.

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ОГА Ивано-Франковская область министры Шмыгаль Алена Бабак

Источник: Интерфакс-Украина

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