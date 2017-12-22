В Раде рекорд по прогулам: Ляшко выступал перед пустым залом

Вчера, 18:55

В сессионном зале в 13:45 находилось около 20 депутатов

Кадр из видео
Кадр из видео

В Верховной Раде в пятнице зафиксирован рекорд по прогулам. В сессионном зале в 13:45 находилось около 20 депутатов. Соответствующее видео опубликовал на своей странице в Facebook лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко.

"Если депутаты не могут прийти на работу в пятницу, как они могут изменить страну?", – прокомментировал опубликованное видео Ляшко.

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"Налогоплательщики платят президенту, депутатам для того, чтобы менять жизнь к лучшему. Если депутат не может прийти в зал для того, чтобы поработать, на что он способен?", – задался вопросом Ляшко.

По его подсчетам, в зале заседаний находилось 20 человек.

"Весь 2017-й год мы боролись за вас. Удалось ли нам это сделать? Нет. Потому, что нас 20 депутатов в парламенте", – заявил Ляшко.

Напомним, депутатов оштрафовали за прогулы на 3 млн в октябре.

Как сообщалось, зарплатный фонд Верховной Рады в этом году составляет 548,4 млн гривен. Содержание одного народного депутата обходится государственному бюджету Украины в 80 тысяч гривен в месяц.

Кроме того,  Верховная Рада утвердила смету расходов своего аппарата на 2018 год в размере 1,7 млрд гривен или 1 729 648,2 тыс гривен. За принятие соответствующего проекта постановления #7380 проголосовало 259 депутатов, при минимально необходимых 226.
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