В Раде сделали четкое заявление о позиции Украины по ПАСЕ: видео

Вообще не создавать делегацию для участия в ПАСЕ было бы неправильно

Фото: twitter.com/pace

Несмотря на возвращение делегации России в Парламентскую ассамблею Совета Европы Украина не намерена выходить из этой международной организации. Об этом в своем видеообращении в Facebook заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко.

Он напомнил, что российскую делегацию вернули в ПАСЕ, проигнорировав все рекомендации Украины.

"Нас проигнорировали, проигнорировали массу рекомендаций, решений, которые касались РФ и ее криминального поведения в Украине, речь идет о вооруженной агрессии, об оккупированных территориях... Это все вернули, получается, "в пику" Украине, вернули (делегацию РФ – Ред.) в ПАСЕ, проигнорировав наши основополагающие интересы – это территориальная целостность и суверенитет. Поскольку все резолюции по РФ были привязаны к нападению на нашу страну и оккупации ее территорий", - заявил он.

Яременко отметил, что нарушения прав человека – это и есть систематическая политика РФ.

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"Она позволяет удерживать население РФ в рамках, нужных правительству для того, чтобы контролировать ситуацию, потому что стиль экономического правления в РФ не эффективный и не позволяет зарабатывать государству столько, сколько нужно, ни санкции, ни мировые цены на энергоносители не позволяют этого сделать. В РФ есть огромные проблемы – проблемы с демографией, межэтнические, религиозные проблемы, и все надо удерживать, и права человека никак не вписываются в планы российского правительства по управлению ситуацией в государстве", – сказал председатель комитета ВР.

Также Яременко отметил, что украинский парламент принял решение сформировать новую делегацию в ПАСЕ, однако решил ее не аккредитовать, чтобы некоторые депутаты, входящие в ее состав, не приняли участия в осенней сессии Ассамблеи.

"Мы приняли решение – мы сформировали делегацию, поскольку мы хотим работать в Совете Европы, для нас важна эта организация, для нас важны идеи, стандарты, но если они есть. Если их нет – это совсем другая ситуация, и мы хотим разобраться, есть они или нет. Делегацию ВР мы создали, но решили не аккредитовать ее. Была идея аккредитовать делегацию, но принять решение, что она не входит в зал ПАСЕ, но мы не смогли бы реализовать такой подход, потому что в нашей делегации Верховной Рады есть группа людей, которые вошли бы туда", – отметил он.

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Яременко также подчеркнул, что вообще не создавать делегацию для участия в ПАСЕ было бы неправильно, потому что это был бы неправильный сигнал о намерениях Украины. "Можно было бы подумать, что Украина вообще собирается выходить из Совета Европы. Нет, друзья, мы собираемся там очень тяжело работать. Мы хотим защищать права человека в РФ, мы хотим развивать эту систему (защиты прав человека – Ред.) в Украине. Рассматривается масса решений, которые для нас важны", - добавил он.

Как сообщали новости "Сегодня", украинская делегация отказалась ехать на осеннюю сессию ПАСЕ из-за возвращения туда России. Глава делегации Украины Елизавета Ясько отмечала, что едет в Страсбург с неофициальным визитом в качестве гостя. Глава украинской делегации прокомментировала возвращении России в ПАСЕ.

В свою очередь председатель ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье, комментируя демарш Украины, напомнила, что "все 47 стран обязались участвовать в деятельности организации" и что "это не вопрос выбора или желания", а базовая обязанность. Говоря о "глубинных причинах кризиса, возникшего в Совете Европы", в контексте агрессии России против Украины, Паскье подчеркнула, что позиция организации остается неизменной и она "рассчитывает на открытый и честный диалог с российскими коллегами".

В то же время и Эстония заявляет о кризисе в организации из-за возвращения России. Эстонская делегация попытается привлечь внимание других государств-членов организации к последствиям политической деятельности России. "Мы обеспокоены этой ситуацией, так как нарушение международных договоров по-прежнему сохраняется", – отметила глава делегации Мария Юферева-Скуратовски.

Политологи Александр Палий и Антон Кучухидзе в комментарии сайту "Сегодня" объяснили, выиграет или потеряет Украина от демарша в ПАСЕ.

Все подробности в спецтеме Демарш Украины в ПАСЕ

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