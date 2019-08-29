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В Раде сделали важное заявление о монокоалиции "Слуги народа"

29 августа, 14:02

Во фракцию "Слуга народа" вошло большинство депутатов новой Рады

Политическая фракция "Слуга народа" имеет достаточно представителей в Верховной Раде IX созыва для формирования монобольшинства в парламенте.

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Об этом представитель политсилы и временный спикер Рады Дмитрий Разумков заявил на торжественной сессии 29 августа.

"Зарегистрированная депутатская фракция "Слуга народа" насчитывает 254 депутата – большинство депутатов, которые составили Верховную Раду и, согласно Конституции, имеет права коалиции", – объявил он.

После этого на сессии был объявлен 20-минутный перерыв, чтобы привести систему "Рада" в соответствие с фракционной принадлежностью депутатов.

Кроме того, на торжественном заседании был избран временный президиум, а также сформированы депутатские фракции в новом парламенте.

Открытие новой Рады не обошлось без скандала: нардеп-самовыдвиженец Сергей Рудык не смог зарегистрироваться на сессии, поскольку ему не выдали карточку для голосования и удостоверение народного депутата Украины. Для выяснения ситуации Рудык вызвал полицию.

Более подробно обо всех событиях, связанных с первым заседанием новой Верховной Рады вы можете узнать в статье на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Новая Верховная Рада: первое заседание

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Источник: Сегодня

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