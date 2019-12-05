В Раде случилась новая потасовка между депутатами: появилось видео

На этот раз конфликт "пытались спрятать" за колонной, но депутатов все равно засекли

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Во время пленарного заседания Верховной Рады случилась потасовка между народными депутатами, а успокоить их попытался спикер парламента Дмитрий Разумков.

Во время заседания спикер услышал от коллег, что за колонной какая-то драка.

"Уважаемые коллеги, успокойтесь, прекратите в зале драку. Успокойтесь. Займите, пожалуйста, свои места. Ну как в детском саду. Рассядьтесь каждый на свое место. Взрослые же люди", – сказал Разумков.

Стоит отметить, что стычка произошла за колонной, которая находится в секторе "Европейской солидарности". В то же время спикер указал находящимся там депутатам, что это не их место и попросил сесть на свои рабочие места.

В этот момент в эпицентре инцидента находились депутаты от "Европейской солидарности", а также "слуга народа" Артем Дмитрук.

Как сообщали новости "Сегодня", первая потасовка депутатов в Раде нового созыва случилась 30 октября. Тогда депутаты поссорились из-за отказа создать постановление о создании ВСК по события в Одессе 2 мая.

Ранее мы показывали самые яркие драки в Раде в одном видео. По статистике, масштабная драка в сессионном зале происходит раз в год. Чаще всего дрались при президентстве Януковича. Иногда все заканчивается пинками друг друга, а иногда на ремонт приходилось тратить миллионы из карманов налогоплательщиков.

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