В Раде "слуги народа" подрались из-за женщины: стала известна причина

Ирина Верещук рассказала, что произошло внутри политической силы и кто виновник конфликта

Ирина Верещук. Фото: facebook.com/vereschuk.iryna

Драка в Верховной Раде между "слугами народа" Максимом Бужанским и Гео Леросом возникла из-за народного депутата Ирины Верещук. Об этом она сама и рассказала журналистам.

По ее словам, Лерос во время переписки во внутреннем чате фракции грубо выражался в ее адрес с использованием нецензурной лексики, на что потребовала от него извинений. Она не уточнила, из-за чего именно возник конфликт.

"Тронута и поражена нашими мужчинами из фракции "Слуга народа", которые не станут терпеть, когда над женщиной таким-то образом пытаются возвыситься … Часто различные вопросы обсуждаем – и законопроекты, и то, кто как себя ведет на ток-шоу", – сказала Верещук.

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Нардеп подчеркнула, что коллеги по фракции в этом инциденте поддержали ее, а Бужанский попросил Лероса извиниться, но тот отказался.

Верещук добавила, что Лерос нецензурно выражался и в общении с другими коллегами по фракции. Теперь она хочет от него публичного извинения.

Смотрите видео самого инцидента в Раде:

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Как сообщали новости "Сегодня", первая потасовка депутатов в Раде нового созыва случилась 30 октября. Тогда депутаты поссорились из-за отказа создать постановление о создании ВСК по события в Одессе 2 мая.

Ранее мы показывали самые яркие драки в Раде в одном видео. По статистике, масштабная драка в сессионном зале происходит раз в год. Чаще всего дрались при президентстве Януковича. Иногда все заканчивается пинками друг друга, а иногда на ремонт приходилось тратить миллионы из карманов налогоплательщиков.

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