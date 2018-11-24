В Раде снова "клубничка": нардепа засекли за просмотром пикантных фото (видео)

Сегодня, 05:07

В день, когда Рада рассматривала бюджет и изменения в Конституцию по курсу Украины в ЕС и НАТО, Денисенко решил немного отвлечься

Андрей Денисенко. Фото: facebook.com/andriy.denysenko
Андрей Денисенко. Фото: facebook.com/andriy.denysenko

Еще одного народного депутата застукали за просмотром "клубнички" прямо на заседании Верховной Рады. На этот раз "попался" народный депутат Андрей Денисенко.

Соответствующее видео опубликовал сайт "Голос Народа".

Отмечается, что это произошло 22 ноября, в четверг, когда в Верховной Раде было довольно "жарко" – среди прочего рассматривались вопросы по внесению изменения в Конституцию по курсу Украины в ЕС и НАТО, а также госбюджет-2019.

В объектив камеры журналистов попал Денисенко в то момент, когда просматривал в своем телефоне "коллекцию" фото интимного характера, быстро переключаясь с рабочих моментов на фотогалерею и обратно.

Отметим, что просмотр пикантных эротических материалов нардепами уже не раз было замечено в парламенте во время заседаний. Так, в июле 2016 года "попался" народный депутат от "Народного фронта" Вячеслав Константиновский. Политик потом, комментируя просмотр порно в Раде, сказал, что "сработал основной инстинкт".

В мае 2017 года нардепа от партии "Наш край" Сергея Шахова уличили в порнопереписке. Как только началось утреннее заседание парламента, нардепу написала некая Диана и тут началось самое интересное.
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