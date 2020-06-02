В Раде собирают подписи за отставку Авакова

Пока Верховная Рада только готовится заслушать главу МВД Арсена Авакова, депутаты уже начали сбор подписей за его отставку – народные избранники не удовлетворены положением дел в его министерстве и в целом ситуацией с охраной правопорядка в стране.

Так, народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Юрчишин показал сам проект постановления с подписями. Он также отметил, что министр вчера не пришел на заседание профильного комитета, а также на заседание фракции "Слуга народа", где обсуждали кадровые назначения в Кабмин.

"По состоянию на сейчас более 40 депутатов уже подписали постановление об отставке Авакова. Пока это представители "Голоса" и "Слуги народа". Ждем присоединения других фракций", – написал он в Facebook.

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Нардеп от "Голоса" Александра Устинова с парламентской трибуны сказала: "Мы все с этой трибуны слышали об Авакове и о том, что происходит в полиции. Я услышала очень много разговоров, что когда уйдет Аваков, то у нас здесь будет Россия. Так вот – у нас, если Аваков, то будет Россия".

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В свою очередь депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко говорил, что в его фракции почти все поддерживают отставку главы МВД.

Стоит отметить, что принятие этого постановление не поможет уволить Авакова с должности. Об этом говорил спикер ВР Дмитрий Разумков. А "слуга народа" Дмитрий Бужанский заявлял, что оснований для отставки главы МВД нет.

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"О сборе подписей за того или иного министра. К сожалению, на сегодняшний день это не предусмотрено законодательством Украины", – объяснял Разумков.

Как сообщали новости "Сегодня", в Украине давно многие задаются вопросом – когда уволят главу МВД. Однако пока с этим никто не спешит. Так, например, президент Владимир Зеленский назвал главную задачу Авакова на посту главы ведомства. Глава государства ждет от Авакова раскрытия резонансных убийств, иначе может быть уволен.

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