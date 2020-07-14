В Раде сообщили, когда могут объявить выборы в Украине

Депутатам нужно будет принять два проекта постановлений об укрупнении районов, а потом по выборам

Сегодня Верховная Рада проведет два внеочередных заседания, но на них нет вопроса объявления местных выборов. Этот вопрос депутаты могут рассмотреть 15 или 16 июля. Об этом сообщили в парламенте.

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Так, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков напомнил, что объявлять выборы в Украине нужно только после того, как будет принято решение об изменении границ районов, передает УНИАН.

"Я думаю, что завтра или послезавтра мы эти вопросы (об образовании районов и объявлении выборов. – Ред.) сможем вынести на заседание Верховной Рады Украины и рассмотреть", – сказал он.

В свою очередь замглавы фракции "Слуга народа", глава подкомитета по вопросам организации государственной власти комитета по вопросам местного самоуправления, регионального развития и градостроения Александр Корниенко сообщил в комментарии "Интерфакс-Украина", что сейчас переписывается проект постановления о назначении выборов. По его словам, в него добавят положение о проведении выборов в районные советы

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"Ну, во-первых, – районы, а во-вторых, мы вчитались, и там все-таки по ОТГ (объединенным территориальным громадам. – Ред.) надо немного по-другому написать", – рассказал народный депутат.

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Он напомнил, что народный депутат, первый заместитель главы профильного комитета Роман Лозинский (фракция "Голос") зарегистрировал в Верховной Раде проект постановления о назначении очередных выборов.

"Есть проект постановления Лозинского (депутат от "Голоса")... Мы будем брать кусок из него, кусок из своего (проекта постановления. – Ред.) ... будем добавлять правильно о районах (выборах в районные советы. – Ред.). Возможно, немного переформулируем по оккупированным территориям. Дискуссия по слову "реинтеграция". Что имеется в виду, он (Лозинский) – ссылается на ООН, мы по-другому немного это видим. И сделаем (во вторник. – Ред.) из двух постановлений одно – более ходовое, более правильное. Попробуем его выписать таким образом, чтобы оно меньше было зависимо от проекта постановления №3650 об укрупнении районов. Потому что редакция проекта постановления №3809, которое в понедельник снял президент с рассмотрения, была сильно привязана к постановлению об укрупнении районов", – отметил Корниенко.

Отвечая на уточняющий вопрос, когда проект постановления будет вынесен на голосование в сессионный зал, политик сказал: "На внеочередном заседании в среду".

Как сообщали новости "Сегодня", 13 июля Верховная Рада так и не приняла решение о назначении местных выборов на 25 октября. Перед рассмотрением данного вопроса в парламент пришло письмо от президента Украины с просьбой убрать из повестки дня данный проект постановления. Позже Дмитрий Разумков объяснил, почему Рада отказалась объявить выборы в Украине.

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