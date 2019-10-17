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В Раде создано новое межфракционное объединение: будут интегрировать Кубань в "украинский мир"

17 октября, 19:29

Объединение возглавил Алексей Гончаренко

Фото: glava.rk.gov.ru

Фото: glava.rk.gov.ru

В Верховной Раде создано межфракционное объединение "Кубань", которое займется интеграцией территорий, где проживали этнические украинцы, в украинское культурное и социальное пространство.

Об этом нардеп Алексей Гончаренко (фракция "Европейская солидарность"), возглавивший объединение сообщил в Telegram-канале.

"Вместе с коллегами-депутатами создали межфракционное депутатское объединение "Кубань". Спасибо коллегам, которые предоставили мне возможность стать руководителем объединения", – написал Гончаренко.

Пределы Украины, заявленные делегацией УНР на Парижской мирной конференции в 1919-20 гг., включала и Кубань

Пределы Украины, заявленные делегацией УНР на Парижской мирной конференции в 1919-20 гг., включала и Кубань

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"Наша задача – разработка политики по возвращению в культурное, политическое, социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев. В первую очередь займемся Кубанью. Но и другие регионы, в которых проживают компактно украинцы, тоже будут находиться под нашим вниманием", – добавил парламентарий.

В тренде
В Раде создано новое межфракционное объединение: будут интегрировать Кубань в "украинский мир"
Фото: glava.rk.gov.ru

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Кубанью неформально называлась территория ликвидированного в 1918 году Кубанского казачьего войска (Кубанской области), находящаяся на территории нескольких административно-территориальных единиц нынешней Российской Федерации; иногда так называют территорию нынешнего Краснодарского края РФ. По переписи 1897 года украинцы (по тогдашней классификации, лица, указавшие родным наречием малороссийское) составили 47,4% населения Кубанской области, при чем в двух из семи отделов их было более 70%.

Напомним, в марте 2018-го тогдашний министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сделал резонансное заявление, что скандальный Керченский мост соединит украинские Крым и Кубань .

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Россия Верховная Рада кубань Алексей Гончаренко межфракционное объединение

Источник: Интерфакс-Украина

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