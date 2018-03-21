ФОТОФАКТ. В Раде установили сканеры для проверки депутатов
Только вчера был принят закон против вооруженных депутатам, как сегодня уже стоят металлоискатели
После того, как Рада вчера запретила народным депутатам проносить оружие на работу, на всех входах в здание парламента установили устройства для сканирования людей и осмотра личных вещей для обнаружения запрещенных предметов. Об этом сообщил в Facebook журналист Юрий Смирнов.
Есть один любопытный момент – если нардеп откажется от проверки вещей, его не заставят это сделать.
Фото: facebook.com/smirnov91
"Управление госохраны установило на всех блок-постах рентгеновские устройства (так называемый Rapiscan) для осмотра личных вещей депутатов Рады. Но весь абсурд заключается в том, что если депутат откажется ставить свои вещи на дорожку, то охрана не имеет права его заставить сделать это", – написал он.
Эту информацию подтвердил и УНИАН. Сотрудники госохраны объяснили, что они могут только попросить народных избранников сдать вещи на досмотр, а в случае отказа не смогут никак на них повлиять.
Напомним, на прошлой неделе, 15 марта, генпрокурор Юрий Луценко выступил с жесткими обвинениями в адрес народного депутата Надежды Савченко. По его словам, она лично планировала осуществить нападение на Верховную Раду с использованием гранат, минометов и автомата.
В тот же день, после озвученных обвинений, с нардепом случился еще один неприятный момент – Савченко вывели из зала Рады. Как говорили в парламенте, политик пришла на работу с оружием и гранатами. Вскоре сама Савченко подтвердила, что пришла в Раду с оружием и даже рассказала, что при ней был именно наградной пистолет, а вот наличие гранат не подтвердила, но и не опровергла.
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