ФОТОФАКТ. В Раде установили сканеры для проверки депутатов

Сегодня, 12:21

Только вчера был принят закон против вооруженных депутатам, как сегодня уже стоят металлоискатели

Верховная Рада. Фото: Сергей Ревера, &quot;Сегодня&quot;
Верховная Рада. Фото: Сергей Ревера, "Сегодня"

После того, как Рада вчера запретила народным депутатам проносить оружие на работу, на всех входах в здание парламента установили устройства для сканирования людей и осмотра личных вещей для обнаружения запрещенных предметов. Об этом сообщил в Facebook журналист Юрий Смирнов.

Есть один любопытный момент – если нардеп откажется от проверки вещей, его не заставят это сделать.

29473225_1811450588877198_2392058176963870720_oФото: facebook.com/smirnov91

"Управление госохраны установило на всех блок-постах рентгеновские устройства (так называемый Rapiscan) для осмотра личных вещей депутатов Рады. Но весь абсурд заключается в том, что если депутат откажется ставить свои вещи на дорожку, то охрана не имеет права его заставить сделать это", – написал он.

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Эту информацию подтвердил и УНИАН. Сотрудники госохраны объяснили, что они могут только попросить народных избранников сдать вещи на досмотр, а в случае отказа не смогут никак на них повлиять.

Напомним, на прошлой неделе, 15 марта, генпрокурор Юрий Луценко выступил с жесткими обвинениями в адрес народного депутата Надежды Савченко. По его словам, она лично планировала осуществить нападение на Верховную Раду с использованием гранат, минометов и автомата.

В тот же день, после озвученных обвинений, с нардепом случился еще один неприятный момент – Савченко вывели из зала Рады. Как говорили в парламенте, политик пришла на работу с оружием и гранатами. Вскоре сама Савченко подтвердила, что пришла в Раду с оружием и даже рассказала, что при ней был именно наградной пистолет, а вот наличие гранат не подтвердила, но и не опровергла.
рада, проверка, депутаты, сканеры

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Источник:

"Сегодня"

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