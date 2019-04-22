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В Раде уже выдвинули требования Зеленскому

Сегодня, 21:07

В команде Зеленского заявили – тарифы это не компетенция президента



Впечатлением от выборов посвятили согласительный совет депутаты. Отметили, что голосование состоялось демократически. Во фракциях благодарили за достижения действующего президента и уже выдвинули требования к следующему. Готовы ли поддержать Владимира Зеленского в парламенте?

На согласительном совете к микрофону спикера рвется нардеп Виталий Куприй. Три недели назад он объявил о создании в Верховной Раде объединения "За Зеленского". Кто в него войдет и как к этому ставится сам лидер президентской гонки пока непонятно, но нардеп уже требует перевыборов парламента.

"Мы должны поддержать инициативу, которая поддержана народом, самораспуститься", – призывает Виталий Куприй.

Распустить этот парламент можно не позднее 27 мая за полгода до окончания полномочий депутатов. Условия – отсутствие коалиции и невозможность собрать большинство на заседаниях в течение месяца. Впрочем, спикер говорит: распускать совет никаких оснований нет.

"Это очередная политическая дискуссия, которая не будет иметь никакого продолжения. Ни юридических, ни политических аргументов для этого нет. Верховная Рада будет работать до октября этого года", – заверяет председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

Первое значительное голосование – в этот четверг. Депутаты планируют завершить трехнедельную эпопею с поправками к закону о языке и проголосовать за этот документ. Законопроект готовы поддержать в пяти фракциях. Далее депутаты требуют рассмотрения новых законов о выборах и оппозиции.

"Требуем немедленно рассмотреть закон об оппозиции, который бы закрепил права и политические возможности оппозиции в Украине и привел бы ситуацию в Раде к мировым стандартам демократии", – говорит народный депутат, фракция "Оппозиционный блок" Александр Вилкул.

Еще депутаты наконец планируют снять неприкосновенность с себя и судей. Кроме того, требуют закона об импичменте президента. А вот будут ли поддерживать нового главу государства большинство депутатов однозначно пока не говорят. Впрочем, уже имеют к Владимиру Зеленскому несколько требований.

"Отмечу, что ключевая задача новоизбранного президента – возвращение оккупированных территорий Украины и защита Украины от российской вооруженной агрессии. Это сложная и одновременно важнейшая задача. Хочу сразу отметить, что  Народный фронт" не допустит сомнительных сценариев и опасных договоренностей с врагом Украины. В общении с Кремлем каждое слово, не то, что действие, имеет колоссальной вес. "Народный фронт" будет стоять на страже от любых попыток реванша и капитуляции", – заверяет председатель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак.

Также от Владимира Зеленского ожидают кадровых изменений. А еще снизить тарифы.

"Президент имеет право пересмотреть меморандум с МВФ, президент имеет право отменить решение правительства о повышении цен на газ. Кроме того, нет никаких экономических, никаких объективных оснований для повышения цены газа, который влияет на 90% стоимости тарифов. Мы требуем отставки председателя "Нафтогаза" Коболева, мы требуем не повышать цены на газ – сегодня "Нафтогаз" покупает газ в Европе дешевле на 15%, чем покупал месяц назад. Вот вам ответ на вопрос – на сколько должна быть снижена цена на газ. Минимум на 15%, а не на 17 копеек, как сегодня нам говорит правительство", – говорит председатель фракция партии Радикальной партии Олег Ляшко.

В команде Зеленского уже заявили – тарифы это не компетенция президента. Снизить плату за квартплату удастся, только если побороть коррупцию. Поэтому быстро низких тарифов в платежках ждать не стоит.

Напомним, второй тур президентских выборов в Украине состоялся 21 апреля. После завершения голосования действующий президент Петр Порошенко признал поражение и поздравил своего оппонента Владимира Зеленского. При этом он добавил, что остается в политике.

Центральная избирательная комиссия подсчитала 98,31% протоколов, согласно которым Зеленский набрал 73,16% голосов, а Порошенко – 24,52% голосов.

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Тег цены, газ, тарифы, Верховная Рада, депутаты, Парубий, Зеленский, народный фронт, Куприй

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