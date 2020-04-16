В Раде заблокировали внесение важного изменения в Регламент

В парламенте зарегистрированы три проекта постановлений за отмену принятия закона

Верховная Рада на своем внеочередном заседании сегодня приняла закон, которым вносятся изменения в Регламент парламента для решения проблемы большого количества поправок к законопроектам. Однако этот закон заблокирован тремя проектами постановлений.

Так, первыми проект постановления №1043-П об отмене решения Верховной Рады Украины от 16 апреля о принятии в целом закона о внесении изменений в Регламент ВР по противодействию злоупотреблением прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры внесли депутаты Тарас Батенко и Ирина Констанкевич. Но пока отсутствует пояснительная записка с причиной, почему нужно отменить принятие этого закона.

Еще два проекта постановлений в парламенте зарегистрировали нардепы Александр Дубинский и Антон Поляков.

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Отметим, согласно процедуре, спикер парламента не может подписать закон – на следующем заседании сначала нужно отклонить проекты постановлений.

Как сообщали новости "Сегодня", Рада изменила Регламент и решила проблему "поправочного спама". Принятый законопроект решает проблему большого количества поправок, которые на месяцы могут затянуть работу парламента.

Отметим, что необходимость менять Регламент возникла после того, как к важному закону о банках подали больше 16 тысяч поправок, и это сильно затягивает процесс принятия этого документа, который остается последней преградой для нового кредита МВФ. Этот закон уже планируется принимать после Пасхи по новой процедуре благодаря сегодняшнему решению.

Смотрите в сюжете, что приняла Рада на внеочередном заседании 13 апреля:

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