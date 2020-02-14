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В Раде заменили микрофон, сломанный Тимошенко: стала известна цена

14 февраля, 13:36

Поврежденный микрофон Разумкова уже был не пригоден к дальнейшему использованию

Фото: facebook.com/bogdanbortakov

Фото: facebook.com/bogdanbortakov

В Верховной Раде 6 февраля лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко сломала микрофон на месте спикера. Его замена обошлась более чем в 11 тысяч гривен.

Об этом сообщили в аппарате парламента, передает УНН.

В Раде даже назвали модель микрофона, который пришлось покупать и устанавливать на рабочем месте главы парламента.

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"В сессионном зале был выведен из строя микрофонный пульт AKG, в котором сломан и не подлежит ремонту и не пригоден к дальнейшей эксплуатации капсюль к микрофону на гибкой ножке AKG CK – 47. Стоимость одного капсюля к микрофону на гибкой ножке AKG CK – 47, согласно прайс-листам поставщиков, составляет его 11 550 гривен", – говорится в сообщении.

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Как сообщали новости "Сегодня", во время блокирования трибуны и президиума Рады Тимошенко перестаралась и сломала микрофон, а также заняла место спикера, в связи с чем Дмитрий Разумков не смог вести заседание.

Напомним, 6-7 февраля депутаты рассматривали скандальный законопроект о земельной реформе. Доходило и до блокирования трибуны, и до потасовок, а рассмотреть удалось всего 216 правок из четырех тысяч. Читайте подробней, как Рада открывала рынок земли.

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Верховная Рада микрофон

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