В Раде зарегистрировали постановление об отставке Авакова

В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления №3606 об увольнении министра внутренних дел Арсена Авакова. Соответствующая информация опубликована на сайте парламента.

Инициаторами выступили 55 народных депутатов (18 из "Голоса", 36 – "слуги народа" и один депутат от "Европейской солидарности", Яна Зинкевич). Сам проект постановления на сайте парламента пока отсутствует.

Тем временем народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура заявил, что большинство депутатов фракции не поддерживают эту инициативу, передает hromadske.

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"Не поддерживает (отставку – Ред.) абсолютное большинство. Возможно, есть претензии у нас сейчас к Арсену Борисовичу, но в то же время, если на такое важное министерство у нас нет другого кадрового предложения, то и подписи, мне кажется, собирать неправильно", - заявил Качура.

"Когда собирали подписи я спросил: "Кого вы предлагаете взамен? У вас есть кандидатура? Давайте предложим президенту".Так как именно у президента есть договоренность с Аваковым о том, что как только Зеленский потребует увольнения, Арсен Борисович сам напишет заявление", – добавил он.

Депутат считает, что необходимо услышать позицию президента и премьера по этому вопросу.

О том, что в Верховной Раде начали сбор подписей за отставку Арсена Авакова, стало известно несколько дней назад. Как сообщалось, народные депутаты не удовлетворены положением дел в его министерстве и в целом ситуацией с охраной правопорядка в стране.

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Политолог Владимир Фесенко уверен, что главу МВД не уволят. Если он и лишится своего кресла, то только по инициативе президента Украины и при смене всего правительства.

Как сообщали новости "Сегодня", в Украине давно многие задаются вопросом – когда уволят главу МВД. Однако пока с этим никто не спешит. Так, например, президент Владимир Зеленский назвал главную задачу Авакова на посту главы ведомства. Глава государства ждет от Авакова раскрытия резонансных убийств, иначе может быть уволен.

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