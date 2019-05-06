В Раде зарегистрирован еще один проект постановления с датой инаугурации Зеленского

Автор инициативы предлагает провести торжественное заседание парламента 19 мая

Владимир Зеленский. Фото: facebook.com/ze2019official.

В Верховной Раде зарегистрирован еще один проект постановления о проведении торжественного заседания, посвященного принятию присяги новоизбранным президентом Владимиром Зеленским.

Проект зарегистрирован под номером 10270-1 от 6 мая, свидетельствуют данные на сайте парламента.

Документ, автором которого является народный депутат Виктор Балога (внефракционный), получен Верховной Радой и передан на рассмотрение руководству.

Текст документа пока не обнародован.

По словам Балоги, он предлагает провести торжественное заседание Верховной Рады, посвященное принесению присяги украинскому народу новоизбранным президентом Украины, 19 мая. "Нет, это не просьба команды Зеленского. Я реально с ним не знаком и ни с кем из его штаба ни о чем не говорил. Это моя личная инициатива. Моя мотивация проста – если новая команда хочет как можно раньше приступить к работе, то в этом нет ничего плохого. Даже если Зеленский хочет это сделать, чтобы иметь время на роспуск парламента, то лично я этого не боюсь", - написал депутат в Facebook.

Зеленский настаивает, что церемония должна состояться 19 мая, а в его команде предлагают ее перенести из Рады на НСК "Олимпийский". Об этом говорится и в его обращении к Парубию, которое новый президент отослал спикеру еще в пятницу.

"Определенность (с датой инаугурации. — Авт.) крайне важна и для народа Украины, и для иностранных гостей, которые уже выразили желание прибыть на торжества, и для меня лично", — пишет Зеленский в письме.

Представители Рады настаивают, чтобы инаугурация прошла 28 мая. Парубий заявил, что если парламент будет против 19 мая, он готов поставить на голосование предложение о 28 мая. Против того, чтобы проводить церемонию 19-го числа, выступил и директор Института нацпамяти Владимир Вятрович, напомнив — это День памяти жертв политических репрессий, то есть "траурный день".

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