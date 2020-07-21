В Раду могли бы пройти пять партий: кого поддерживают украинцы

Радикальная партия Олега Ляшко имеет сейчас поддержку избирателей и прошла бы в парламент, если бы выборы туда состоялись летом. Отметим, что у Ляшко наибольшие шансы и на довыборах в Раду в Черниговской области.
Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы "Рейтинг".
Украинцев, которые определились с выбором и готовы идти голосовать, спросили, кого бы они поддержали. Так, в лидерах "Слуга народа" с 27,9%. Далее политические силы расположились в таком порядке:
- Партию "Оппозиционная платформа – За життя" поддерживают 18%;
- "Европейскую солидарность" – 14,7%;
- "Батькивщину" – 11,4%;
- Радикальную партию Ляшко – 5,2%.
Отметим, что в Раду проходят только партии, набравшие на выборах не менее 5% голосов. Меньше этого порога набрали бы "Сила и честь" – 4,3%, партия Шария – 3,4%, "Украинская стратегия Гройсмана" – 3,3%, ВО "Свобода" – 3,2%, "Голос" – 3,1%.
Опрос проведен 16-17 июля 2020-го среди 2000 украинцев от 18 лет и старше по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность – не выше 2,2%.
Как сообщали новости "Сегодня", Центральная избирательная комиссия назначила довыборы в Верховную Раду в 208-м округе в Черниговской области в связи со смертью народного депутата Валерия Давыденко, который здесь избирался как мажоритарщик. В связи с этим Олег Ляшко снова собирается в Верховную Раду.
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