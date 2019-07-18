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В Раду попадет шесть политсил – социологи

18 июля, 22:39

За три дня до выборов в Раду опубликованы новые результаты соцопросов


Согласно исследованию компании Active Group, в Раду проходят шесть политсил. 

За "Слугу народа" планируют проголосовать чуть больше 40% процентов опрошенных, за "Оппозиционную платформу — За жизнь" – около 10%. "Европейская солидарность" имеет более 8%, "Голос" и " Батькивщина "- по 6,6%.

"Оппозиционный блок" поддерживают почти 5,5% избирателей. Высокие шансы попасть в парламент имеют" Сила и честь", "Радикальная партия Олега Ляшка" и "Украинская стратегия Гройсмана".

"Что касается "Оппозиционного блока", шансы есть достаточно серьезные на попадание в Верховную Раду. Кто-то дает уже больше пяти процентов – 5,8%. "Оппозиционный блок" имеет хороший бренд, как фракция в Верховной Раде. Думаю, еще 1% у них уже есть. Добавляйте +1%. Я думаю все-таки мэры, авторитет мэров, таких как одесского, харьковского, ужгородского, мариупольского тоже дадут проценты", – считает политолог Вадим Карасев.

"Судя по тому, как разные политсилы начали пикировку, все начинают бороться именно за оседлый электорат. Кто больше может на него претендовать? Всегда традиционно сельский электорат – электорат Ляшка, Радикальной партии. Поэтому наиболее патриотически ориентированный оседлый избиратель, очевидно, будет голосовать за Радикальную партию", – считает политолог Владимир Цыбулько.

Напомним, глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель отметил, что досрочные выборы-2019 в Верховную Раду, будут особенными для страны. 

А пока до политической тишины перед днем голосования остается два дня, кандидаты в Раду выступили с ключевыми заявлениями. Так, например, лидер Радикальной партии Олег Ляшко требует отменить плату за переоформление паев, провести инвентаризацию земель и раздать свободные участки жителям села. Кандидат в народные депутаты Украины Игорь Смешко говорил об усилении обороноспособности Украины.

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Тег парламент, кандидаты, Украина, рейтинги, выборы в парламент , выборы 2019, Кандидаты в депутты

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