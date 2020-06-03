В Раду поступили представления на назначения двух министров и увольнение Пристайко

В правительстве также может появиться новый вице-премьер по евроинтеграции

Верховная Рада готовится назначить новых министров в Кабмин. Премьер-министр Денис Шмыгаль подал в парламент представления о назначении министров культуры, экологии и вице-премьер-министра по евроинтеграции. Соответствующие проекты постановлений уже опубликованы на сайте ВР.

Так, на должность министра культуры Кабинет министров предлагает назначить нардепа от "Слуги народа" Александра Ткаченко.

На кресло министра защиты окружающей среды и природных ресурсов претендует Роман Абрамовский.

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Также Кабмин предлагает уволить Вадима Пристайко с должности вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, а вместо него на эту должность будет претендовать Ольга Стефанишина (экс-директор правительственного Офиса координации европейской и евроатлантической интеграции).

Отметим, что с кандидатурой министра образования пока так и не определились – там останется исполняющая обязанности. Как рассказывала замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, депутаты не будут голосовать пакетом за новых чиновников – по каждому министру будет отдельно приниматься решение. Также стало известно, чем будет заниматься Пристайко после увольнения из Офиса по евроинтеграции. Ему уже подобрали новую должность.

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