В Раду придут 150 бывших депутатов-участников исторического события

В четверг парламент будет отмечать знаменательную для нашей страны дату

В четверг, 16 июля, Верховная Рада проведет торжественное заседание по случаю 30-летия принятия Декларации о государственном суверенитете Украины. Об этом сообщил во время Согласительного совета с лидерами фракций спикер ВР Дмитрий Разумков.

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По его словам, почетными гостями будут первые в независимой Украине депутаты.

"На этой неделе будет значимое событие для Верховной Рады Украины и для истории нашего государства – 30-летие принятия Декларации о государственном суверенитете Украины. Сегодня готовимся к проведению торжественного заседания Верховной Рады, которое состоится в четверг, 16 июля. В торжественном заседании примут участие около 150 народных депутатов первого созыва, которые непосредственно принимали участие в том одном из решающих заседаний Верховной Рады", – сказал Разумков.

Напомним, на сегодня запланировано внеочередное заседание Верховной Рады, которое инициировал президент. На повестке будет 13 вопросов, но самый главных из них – назначение местных выборов в Украине.

Еще одно внеочередное заседание Рады состоится 14 июля, на котором будет всего шесть законопроектов

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