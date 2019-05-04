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В Раду пришли не все главы фракций: появилась реакция Зеленского

4 мая, 17:49

Новоизбранный президент рассказал, как он "шокировал" депутатов своим приходом в Раду

Фото: "Апостроф"
Фото: "Апостроф".

Сегодня новоизбранный президент Владимир Зеленский прибыл в Верховную Раду для встречи с ее руководством и лидерами парламентских фракций, однако от политических сил большинства Рады не явились их главы, отрядив своих представителей. Об этом сообщил народный депутат из фракции "Народный фронт" Андрей Левус.

Так, на встречу с Зеленским пришли спикер Андрей Парубий, первый вице-спикер Ирина Геращенко и вице-спикер Оксана Сыроид. Из лидеров фракций явились Олег Березюк ("Самопомощь"), Вадим Новинский ("Оппозиционный блок").

В то же время не пришли главы БПП Олег Герасимов (вместо него был нардеп Александр Черненко), "Народного фронта" Максим Бурбак (был первый заместитель Андрей Тетерук и депутат Антон Геращенко), лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко (пришел нардеп Иван Крулько). От "Видродження" был сопредседатель депутатской группы Виктор Бондарь.

В то же время стало известно, что не было представителя от Радикальной партии.

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Уже после встречи журналисты попросили Зеленского прокомментировать отсутствие некоторых глав политических сил, на что тот сказал, что у них были на то какие-то причины. При этом он указал, что это не вопрос отношения лично к нему, а вопрос уважения к народу Украины.

Новоизбранный президент также отметил, что данная встреча была в определенной степени первым знакомством с парламентариями.

"Кстати, все сказали, что они видят такое впервые: что президент к ним приехал, и спокойно обсуждались определенные вопросы", – сказал Зеленский.

Как сообщалось, Зеленский озвучил результаты встречи в Раде по инаугурации. Депутаты и новоизбранный президент обсудили дату инаугурации и сошлись во мнении, когда парламент сможет определиться.

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Тег Рада, встреча, Зеленский, фракции

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Источник:

Интерфакс-Украина

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