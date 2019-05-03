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В Раду внесли проект постановления о дате инаугурации Зеленского

3 мая, 15:34

Народный депутат Сергей Мищенко предложил дату проведения торжественного заседания парламента

Фото: facebook.com/sluga95
Фото: facebook.com/sluga95.

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о назначении даты инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского на 19 мая. Об этом говорится на сайте парламента.

Автором документа выступил внефракционный народный депутат Сергей Мищенко

"Проект постановления о проведении торжественного заседания Верховной Рады, посвященного принесению присяги украинскому народу новоизбранным президентом Украины (19 мая 2019)", – говорится в проекте.

Отметим, сегодня вице-спикер парламента Ирина Геращенко говорила, что решение по дате обязательно примут на следующей пленарной неделе. "Верховная Рада не будет нарушать закон в таком важнейшем вопросе, как инаугурация президента. Я убеждена, что Верховная Рада оперативно примет постановление о назначении даты инаугурации. Я убеждена, что на первой пленарной неделе, которая начнется 14 мая, будет принято постановление о дате инаугурации", – сказала она.

Напомним, что до сих пор продолжаются дискуссии о месте проведения церемонии. Как известно, на инаугурации перед Януковичем закрывались двери, а за спиной у Порошенко – падал солдат из почетного караула. Неудача может подстеречь и Зеленского, если он выберет неудачный день для вступления в должность, предупреждают нумерологи. В то же время у Зеленского вспомнили об "Олимпийском" и заговорили о приглашениях.

А пока никто не знает, что придумает команда новоизбранного президента, политические эксперты Олеся Яхно-Белковская и Евгений Магда в комментарии сайту "Сегодня" рассказали, чего ожидать от инаугурации Зеленского.

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Тег Рада, инаугурация, Зеленский

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Сегодня

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