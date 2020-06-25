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В Раду зайдет новый депутат на замену "уволенной" Бельковой

25 июня, 17:39

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Сергей Евтушок после годичного перерыва возвращается в большую политику

После того как из Верховной Рады решила уйти депутат Ольга Белькова, ее место во фракции "Батькивщина" займет Сергей Евтушок. Сегодня Центральная избирательная комиссия зарегистрировала его народным депутатом.

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Об этом сообщает пресс-служба Центризбиркома.

В ЦИК напомнили, что недавно Белькова сложила депутатские полномочия.

"Во время сегодняшнего заседания Комиссия признала избранным и зарегистрировала народного депутата Украины на указанных выборах в общегосударственном многомандатном избирательном округе Евтушка Сергея Николаевича, 1973 года рождения, проживает в городе Сарны Сарненского района Ровенской области, члена политической партии "Батькивщина", включенного в ее избирательный список под № 25", – говорится в сообщении.

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Отметим, что Евтушок уже был депутатом XVIII созыва парламента в составе "Батькивщины" и снова возвращается в политику.

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Как сообщали новости "Сегодня", 18 июня Верховная Рада "уволила" Ольгу Белькову, которая решила сложить мандат по собственному желанию. По ее словам, у нее уже есть планы на будущее, и после ухода из парламента она готова дальше работать на благо Украины. Она напомнила, что была народной избранницей трех созывов.

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Верховная Рада депутат ЦИК Батькивщина

Источник: Сегодня

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