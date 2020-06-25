В Раду зайдет новый депутат на замену "уволенной" Бельковой

После того как из Верховной Рады решила уйти депутат Ольга Белькова, ее место во фракции "Батькивщина" займет Сергей Евтушок. Сегодня Центральная избирательная комиссия зарегистрировала его народным депутатом.

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Об этом сообщает пресс-служба Центризбиркома.

В ЦИК напомнили, что недавно Белькова сложила депутатские полномочия.

"Во время сегодняшнего заседания Комиссия признала избранным и зарегистрировала народного депутата Украины на указанных выборах в общегосударственном многомандатном избирательном округе Евтушка Сергея Николаевича, 1973 года рождения, проживает в городе Сарны Сарненского района Ровенской области, члена политической партии "Батькивщина", включенного в ее избирательный список под № 25", – говорится в сообщении.

Отметим, что Евтушок уже был депутатом XVIII созыва парламента в составе "Батькивщины" и снова возвращается в политику.

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Как сообщали новости "Сегодня", 18 июня Верховная Рада "уволила" Ольгу Белькову, которая решила сложить мандат по собственному желанию. По ее словам, у нее уже есть планы на будущее, и после ухода из парламента она готова дальше работать на благо Украины. Она напомнила, что была народной избранницей трех созывов.

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