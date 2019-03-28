В расследованиях ГБР фигурирует более 30 нардепов – Труба
По словам главы Бюро, некоторые из депутатов уже допрошены, вызовы продолжаются
Государственное бюро расследований (ГБР) расследует целый ряд уголовных производств, в которых фигурирует более 30 народных депутатов Украины, одно из дел касается нецелевого использования бюджетных средств, рассказал директор ГБР Роман Труба.
"У нас есть значительное количество уголовных производств, в которых мы вызываем и будем вызывать народных депутатов... Участниками являются более 30 народных депутатов, которых мы будем допрашивать и давать их действиям юридический анализ", – сказал директор Бюро в четверг на брифинге в Киеве.
Отвечая на уточняющий вопрос о том, в каких именно уголовных делах фигурируют парламентарии, Труба отметил: "Это не одно уголовное производство, речь идет о нескольких уголовных производствах. У нас есть основания говорить, что, возможно, депутаты имеют отношение к нецелевому использованию государственных средств. И именно в этом уголовном производстве есть наибольшее количество депутатов, которые будут вызваны, у нас к ним есть вопросы: почему был такой механизм, который они применили при использовании бюджетных средств".
По его словам, некоторые из депутатов уже допрошены. "Вызовы продолжаются, депутаты еженедельно к нам приходят и дают показания", – сказал Труба.
Вместе с тем, он не уточнил, в какой именно сфере, возможно, имело место нецелевое использование государственных средств, сославшись на тайну следствия.
Также, по словам Трубы, экспертами еще не подсчитана сумма возможного ущерба. "Я не хочу преждевременных обвинений и подозрений", - добавил директор ГБР.
Ранее сообщалось, что ГБР раскрыло схему вымогательства в Минагрополитики.
Также мы писали, что Бюро расследует хищения в "Укроборонпроме".
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