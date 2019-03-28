В расследованиях ГБР фигурирует более 30 нардепов – Труба

По словам главы Бюро, некоторые из депутатов уже допрошены, вызовы продолжаются

Роман Труба. Фото: пресс-служба ГБР.

В расследованиях ГБР фигурирует более 30 нардепов – Труба //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/19b/682/5c519b68291e0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/19b/682/5c519b68291e0.jpg 2019-03-28T13:33:00+02:00 Политика По словам главы Бюро, некоторые из депутатов уже допрошены, вызовы продолжаются

Государственное бюро расследований (ГБР) расследует целый ряд уголовных производств, в которых фигурирует более 30 народных депутатов Украины, одно из дел касается нецелевого использования бюджетных средств, рассказал директор ГБР Роман Труба.

"У нас есть значительное количество уголовных производств, в которых мы вызываем и будем вызывать народных депутатов... Участниками являются более 30 народных депутатов, которых мы будем допрашивать и давать их действиям юридический анализ", – сказал директор Бюро в четверг на брифинге в Киеве.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, в каких именно уголовных делах фигурируют парламентарии, Труба отметил: "Это не одно уголовное производство, речь идет о нескольких уголовных производствах. У нас есть основания говорить, что, возможно, депутаты имеют отношение к нецелевому использованию государственных средств. И именно в этом уголовном производстве есть наибольшее количество депутатов, которые будут вызваны, у нас к ним есть вопросы: почему был такой механизм, который они применили при использовании бюджетных средств".

По его словам, некоторые из депутатов уже допрошены. "Вызовы продолжаются, депутаты еженедельно к нам приходят и дают показания", – сказал Труба.

Вместе с тем, он не уточнил, в какой именно сфере, возможно, имело место нецелевое использование государственных средств, сославшись на тайну следствия.

Также, по словам Трубы, экспертами еще не подсчитана сумма возможного ущерба. "Я не хочу преждевременных обвинений и подозрений", - добавил директор ГБР.

Ранее сообщалось, что ГБР раскрыло схему вымогательства в Минагрополитики.

Также мы писали, что Бюро расследует хищения в "Укроборонпроме".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В расследованиях ГБР фигурирует более 30 нардепов – Труба". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Интерфакс-Украина Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.