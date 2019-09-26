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В разговоре с Трампом Зеленский раскритиковал Германию: у Меркель отреагировали

26 сентября, 12:07

В Берлине напомнили о колоссальной помощи, которая была оказана Украине

Ангела Меркель и Владимир Зеленский

Ангела Меркель и Владимир Зеленский / Фото: AFP

После Революции достоинства в 2014 году правительство Германии выделило Украине 1,4 млрд евро в виде грантов и займов.

Об этом, ссылаясь на заявление правительства ФРГ, издание Die Zeit сообщило после публикации стенограммы июльского телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

В частности, как пишут журналисты, только на целевые программы развития Берлин выделил Киеву 544 млн долларов. Помимо того, помощь включала 500 млн евро кредитов, 110 млн гуманитарной помощи и 25 млн евро на такие стабилизационные меры, как мониторинг конфликтов и поддержку верховенству закона. Еще 200 млн были перечислены через каналы ЕС.

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"Таким образом, согласно последним данным ОЭСР, Германия является третьим по величине финансовым донором Украины после ЕС и США", – пишет издание.

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Фото: пресс-служба президента Украины ​ ​

Напомним, в опубликованной расшифровке беседы с Зеленским Трамп заявил, что "Меркель говорит про Украину, но потом ничего не делает". Его собеседник согласился с ним, добавив, что не только Германия, но и Франция "делает недостаточно для Украины".

Ранее сайт "Сегодня" опубликовал полный текст стенограммы нашумевшего разговора.

С реакцией самого Владимира Зеленского на публикацию документа вы можете ознакомиться ниже:

Видео: Reuters

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Германия Меркель стенограмма Украина помощь Украине

Источник: Сегодня

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