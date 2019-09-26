В разговоре с Трампом Зеленский раскритиковал Германию: у Меркель отреагировали

После Революции достоинства в 2014 году правительство Германии выделило Украине 1,4 млрд евро в виде грантов и займов.
Об этом, ссылаясь на заявление правительства ФРГ, издание Die Zeit сообщило после публикации стенограммы июльского телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
В частности, как пишут журналисты, только на целевые программы развития Берлин выделил Киеву 544 млн долларов. Помимо того, помощь включала 500 млн евро кредитов, 110 млн гуманитарной помощи и 25 млн евро на такие стабилизационные меры, как мониторинг конфликтов и поддержку верховенству закона. Еще 200 млн были перечислены через каналы ЕС.
"Таким образом, согласно последним данным ОЭСР, Германия является третьим по величине финансовым донором Украины после ЕС и США", – пишет издание.
Напомним, в опубликованной расшифровке беседы с Зеленским Трамп заявил, что "Меркель говорит про Украину, но потом ничего не делает". Его собеседник согласился с ним, добавив, что не только Германия, но и Франция "делает недостаточно для Украины".
Ранее сайт "Сегодня" опубликовал полный текст стенограммы нашумевшего разговора.
С реакцией самого Владимира Зеленского на публикацию документа вы можете ознакомиться ниже:
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