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В разговоре с Трампом Зеленский раскритиковал Меркель и Макрона

25 сентября, 19:38

Президент Украины считает, что Европа недостаточно сильно помогает его стране

/ Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Лидеры европейских государств могли бы делать для помощи Украине в борьбе против российской агрессии и усилении санкций против РФ гораздо больше, но не делают.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в июльском телефонном разговоре со своим американским коллегой Дональдом Трампом, что следует из стенограммы их беседы, опубликованной Белым домом 25 сентября.

"Вы абсолютно правы – не на 100%, а на 1000%. Могу сказать вам следующее: я говорил с Ангелой Меркель, виделся с ней. Я также встретился и говорил с Макроном и сказал им, что они не делают столько, сколько следовало бы касательно санкций. Они не применяют санкции. Они недостаточно делают для Украины", – сказал Зеленский.

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По его словам, несмотря на то, что самым большим партнером Украины должен быть Европейский союз, технически эту роль занимают Соединенные Штаты.

"Я очень благодарен вам за это, потому что США делают для Украины очень много. Гораздо больше, чем Европейский союз, особенно касательно санкций против России", – подчеркнул президент Украины.

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Ранее "Сегодня" публиковали полный перевод стенограммы беседы двух президентов.

Напомним, что этот разговор послужил поводом для начала процедуры импичмента Дональда Трампа.

Подробнее об этом вы можете узнать в материале "Импичмент Трампу: почему из-за звонка Зеленскому президента США могут отправить в отставку" на нашем сайте.

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Германия Франция Евросоюз Меркель Зеленский Трамп стенограмма агрессия России помощь Украине Макрон

Источник: Сегодня

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