В разведке объяснили, почему за ликвидацией Захарченко стоит именно ФСБ

В разведке подчеркнули, что СБУ не смогла бы заложить взрывчатку в кафе, "потому что все реально на контроле было в РФ"

Россия "зачищает" в фейковых республиках тех, кто может стать свидетелями агрессии РФ против Украины в международных судах.

В эфире "5 канала" представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий рассказал, почему за ликвидацией Захарченко стоит именно ФСБ.

"Действительно, ликвидация Захарченко с одной стороны можно сказать, что это событие, которое прогнозировали, потому что все одиозные лидеры так называемых "ЛНР" и "ДНР" – уничтожены. Те, которые принимали активное участие в событиях 2014 года и те, которые могут стать свидетелями в международных судах относительно агрессии РФ против нашего государства... Действительно, по данным военной разведки Украины, за уничтожением Захарченко стоит ФСБ. Понятно, что они будут пытаться обвинить украинскую сторону в проведении, как они называют террористического акта, для того, чтобы потом выдвигать нам какие-либо обвинения. Но есть достоверная информация, что кафе "Сепар" долгий период времени находилось под непосредственным контролем ФСБ. Кроме того, по нашим данным, этот ресторан был полностью оборудован в оперативном отношении. Там можно было снимать и видео-и аудиоинформацию. И ФСБ России знали все мероприятия, которые проводил Захарченко в этом кафе", – отметил он.

Скибицкий отметил, что СБУ не смогла бы заложить взрывчатку в том кафе, "потому что все реально на контроле было у РФ".

Напомним, в пятницу вечером, 31 августа, в Донецке в одном из кафе прогремел мощный взрыв, в результате которого был убит Захарченко. Как сообщали подконтрольные боевикам СМИ, всего пострадали 11 человек от взрыва, а кроме Захарченко погиб еще один человек: личный телохранитель главаря боевиков – 44 летний житель Донецка Вячеслав Доценко (позывной "Славян"). Читайте все подробности ликвидации Захарченко в Донецке.

В вою очередь в СБУ назвали свои версии. Глава ведомства Василий Грицак считает, что главной версией причин его устранения могут быть разборки на коммерческой основе. "Проводится методическая зачистка тех, кто знает слишком много и у кого на руках кровь, тех, кто не нужен в дальнейшем как свидетели".