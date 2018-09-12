"В России до сих пор 1937 год": Порошенко жестко отреагировал на решение по Сущенко

Сегодня, 15:06

Украина никогда не признает этот никчемный и сфабрикованный приговор, заявили в Киеве

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua
Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко возмущен решением Верховного суда России оставить в силе приговор украинскому политзаключенному Роману Сущенко, которому дали 12 лет тюрьмы. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, "дело Сущенко" изначально было фарсом, и абсурдность "судов" над ним очевидна для всего цивилизованного мира.

"В РФ до сих пор продолжается 1937 год, в то время как у нас идет борьба с агрессией России и борьба за освобождение украинских заложников Кремля. Роман, дома тебя ждут и борются, и день твоего освобождения неуклонно приближается. Мы объединяем мировое сообщество, работаем над продолжением санкционного давления для твоего скорейшего освобождения и освобождения других наших соотечественников", – написал Порошенко.

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В свою очередь вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что решение российского суда не стало неожиданностью для Украины, оставив в силе сфабрикованный приговор по сфабрикованному делу.

"Украина никогда не признает этот никчемный приговор и будет прилагать все усилия, чтобы освободить Романа, Олега, других пленников Кремля из российских тюрем. Теоретически окончательный приговор открывает путь к процедуре помилования и передачи Романа. На практике – все зависит исключительно от воли Путина", – подчеркнула она.

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Напомним, 4 июня Московский городской суд вынес жесткий приговор для Сущенко в виде 12 лет тюрьмы. Отметим, что российское гособвинение считает доказанной вину в "шпионаже" украинского журналиста и изначально просило суд приговорить его к 14 годам колонии строгого режима.

Сайт "Сегодня" также писал, как на приговор отреагировали в Украине. Представители украинской власти назвали этот процесс судилищем, которое не имеет ничего общего с законом, и считают, что это приговор не только украинцу, но гвоздь в крышку гроба Кремля.

Как известно, парижский корреспондент агентства "Укринформ" Роман Сущенко, который прибыл в Россию по частным делам, был задержан в Москве еще в сентябре 2016 года. Сущенко обвинили в "шпионаже", а в ФСБ РФ заявили, что Сущенко якобы является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины.
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Источник:

"Сегодня"

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