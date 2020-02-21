В России экс-министр обороны Украины получил жесткий приговор: подробности

Второй западный окружной военный суд России заочно приговорил экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко к шести годам тюрьмы.

Украинский политик обвинен в призывах к террористической деятельности. В суде сторона обвинения просила приговорить Гриценко к девяти годам колонии общего режима. Защита же, ожидаемо, наставила на оправдании.

"Суд, выслушав мнения сторон, признал виновным Гриценко по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ ("Призывы к осуществлению террористической деятельности на территории Российской Федерации с использованием средств массовой информации") и постановил назначить ему заочное наказание в виде шести лет колонии общего режима", – огласил приговор судья Даниил Логачев.

Также решение суда предполагает, что украинский политик не сможет занимать в течение трех лет должности в государственных органах или органах местного самоуправления. Срок наказания будет исчисляться с момента его фактического задержания.

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Как сообщали новости "Сегодня", Гриценко обвиняли в публичных призывах к терроризму из-за заявлений, сделанных на украинском телевидении в 2017 году, когда он призвал соразмерно ответить России на убийство экс-разведчика Минобороны Украины Максима Шаповала и полковника контрразведки СБУ Юрия Возного.

"Это война. Это не первое показательное и наглое убийство украинских офицеров, лучших офицеров. Одного из лучших офицеров контрразведки убили в Мариуполе показательно. Если это на самом деле война, а не игрища для президента, то это значит, что на каждую машину, которая взлетела в воздух в Киеве или Мариуполе, по две должны взлетать в Таганроге или Москве", – сказал он.

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После этого в декабре того же года СК РФ возбудил уголовное дело против экс-министра обороны Украины, а в апреле 2019-го Россия объявила Гриценко в международный розыск.

А на днях в связи с "делом" Анатолия Гриценко Украина и Интерпол поставили Россию на место. Кремль обвинили в политическом преследовании украинского политика.

Напомним, ранее в России задержали экс-министра транспорта Николая Рудьковского и уже вынесли ему приговор – два года колонии общего режима.

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