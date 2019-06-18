В России грозятся ответить на размещение "баз США" в Украине

В Госдуме говорят, что ВС РФ как никогда обладают высокой боеготовностью

Фото: Flickr

Россия якобы готова ответить на размещение американских баз у своих границ, даже если они появятся в Украине, хотя это вряд ли произойдет. Об этом во вторник, 18 июня, в интервью телеканалу "Россия 24" заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Давайте вспомним, что в том или ином виде у особо одаренных ребят в Вашингтоне такие идеи проскальзывали во времена еще президента [Петра] Порошенко. Но этого не было сделано. Если хотите мою личную экстраполяцию, то нет, вряд ли [базы в Украине появятся]. Но попытки такого плана могут происходить", — сказал депутат.

Он заверил, что "Россия в любом случае готова ответить на любые подобного рода шаги".

"Сегодня наши Вооруженные силы как никогда обладают высокой боеготовностью. Так, чтобы ни единый волосок не упал с головы ни одного россиянина", — похвастался глава комитета.

Вопрос был задан Слуцкому в связи с принятием Госдумой закона о приостановке участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности .

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин грозится отказаться еще от одной ракетной сделки со США .

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В России грозятся ответить на размещение "баз США" в Украине". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"