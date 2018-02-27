ФОТОФАКТ. В России к украинскому журналисту Сущенко пустили жену и дочь

Сегодня, 14:52

Адвокат Фейгин сообщил о свидании журналиста с семьей на странице в соцсетях

Роман Сущенко. Фото: ukrinform.ru
Роман Сущенко. Фото: ukrinform.ru

Украинский журналист Роман Сущенко, которого незаконно удерживают в России, смог встретиться со своей женой и дочерью. Об этом в Facebook сообщил его адвокат Марк Фейгин.

"Только что закончилось очередное свидание украинского журналиста Романа Сущенко с женой и дочерью в тюрьме Лефортово", – написал адвокат.

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Фейгин с дочерью и супругой Сущенко. Фото: facebook.com/mark.feygin.z

Напомним, 24 января Московский суд вынес новое решение по Сущенко. Ему продлили срок содержания под стражей до 30 марта 2018 года. На это решение в МИД Украины заявили: "Россия продолжает дерзко пренебрегать правом. Призываем международные организации принять меры для освобождения журналиста Сущенко".

Как известно, Романа Сущенко задержали в конце сентября 2016 года в Москве, а в ФСБ обвинили его в шпионаже. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ (шпионаж). За это ему грозит 20 лет заключения.

В свою очередь его адвокат Марк Фейгин говорил ранее, что на Сущенко оказывается психологическое давление с целью добиться признания вины, а если он не признает вину, ему обещают 20 лет тюрьмы.
Россия, Фейгин, Сущенко

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"Сегодня"

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