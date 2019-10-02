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В России назвали конечную цель согласования "формулы Штайнмайера"

2 октября, 13:32

Документ должен привести к реализации "Минска-2"

Франк-Вальтер Штайнмайер и Владимир Зеленский

Франк-Вальтер Штайнмайер и Владимир Зеленский / Фото: Офис Президента Украины

Конечная цель согласования "формулы Штайнмайера" – реализация так называемых "вторых минских соглашений", которые были согласованы на Минских переговорах в феврале 2015 года.

Об этом заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

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"Конечной целью должна стать полная реализация Киевом, Донецком и Луганском минского „Комплекса мер" от 12 февраля 2015 г., который является своеобразной „дорожной картой" на пути к установлению мира в Украине", – цитируют его в Twitter постпредства.

По словам Лукашевича, Кремль позитивно оценивает "наметившийся прогресс".

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"Синхронные подвижки в решении тесно переплетающихся вопросов политики и безопасности позволят разблокировать диалог по ключевым аспектам урегулирования. Важно начать претворять в жизнь достигнутые договоренности", – добавил постпред РФ.

Напомним, что 1 октября президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что власти ответили согласием на предложенную спецпредставителем ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по Украине Мартином Сайдиком "формулу Штайнмайера".

Кроме того, он объяснил, что включает в себя "формула Штайнмайера", о которой договорились в Минске. Зеленский уверяет, что ни о какой сдаче нацинтересов Украины речи не идет, и выборы в ОРДЛО не будут проведены до тех пор, пока не будут выведены российские войска и не будет обеспечена безопасность.

Все подробности в спецтеме Формула Штайнмайера

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Россия обсе Донбасс минские договоренности мирное регулирование минские соглашения формула штайнмайера

Источник: Сегодня

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