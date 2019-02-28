В России нервно ответили на заявление госсекретаря США Помпео по Крыму

Американский дипломат озвучил жесткую позицию по украинскому полуострову, а россиянам это не понравилось

Фото: Getty Images

В России нервно ответили на заявление госсекретаря США Помпео по Крыму //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/79f/305/5c779f305b921.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/79f/305/5c779f305b921.jpg 2019-02-28T10:44:00+02:00 Политика Американский дипломат озвучил жесткую позицию по украинскому полуострову, а россиянам это не понравилось

Обращение госсекретаря США Майка Помпео к Кремлю возмутило российских дипломатов из посольства РФ в США, которые считают обвинения из Вашингтона безосновательными. Об этом говорится в ответе на странице дипмиссии в Facebook.

Американский дипломат призвал Москву вернуть оккупированный Крым Украине, а также напомнил, что циничной лжи, за которой РФ скрывала свою агрессию. В России выступили с контробвинениями.

"Ничего нового мы не услышали. Сплошные безосновательные обвинения, ориентированные на тех, кто лишен возможности узнать мнение самих крымчан о событиях пятилетней давности. Не удивительно, что Вашингтон пытается таким образом скрыть свою решающую роль в свержении законно избранного президента Украины. В 2014 г. жители Крыма и Севастополя решили не участвовать в проекте строительства антироссийского государства", – говорится в заявлении.

В то же время российские дипломаты пытаются ввести в заблуждение заявлением, что западные санкции были введены против крымчан за якобы "их выбор жить в составе России". Однако представители посольства, вероятно, забыли, что наказаны были на полуострове представители незаконной оккупационной "власти", а также те, кто организовывал и участвовал в незаконных выборах президента РФ.

Напомним, в июле прошлого года Государственный департамент США обнародовал официальную декларацию с жестким заявлением против аннексии Крыма. Госсекретарь Майк Помпео четко дал понять, что США придерживаются своего давнего принципа отказа признать претензии Кремля на территорию, захваченную силой, с нарушением международного права. Он призвал Россию уважать эти принципы и прекратить оккупацию полуострова.

На днях президент Украины Петр Порошенко обвинил Россию в прикрытии "живым щитом" из крымчан при аннексии Крыма. По его словам, Украина направила сообщение в Гаагу об использовании Кремлем гражданских лиц во время вторжения на полуостров. Он показал видео.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

В свою очередь Международный криминальный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.

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