В России опровергли информацию об истощении Сенцова

В настоящее время состояние Сенцова оценивается как удовлетворительное, утверждают во ФСИН

В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) России опровергли информацию о том, что осужденный за терроризм режиссер Олег Сенцов, объявивший голодовку 14 мая, похудел на 30 кг.

"В связи с появлением в ряде СМИ сообщений о том, что осужденный Олег Сенцов, отбывающий наказание в ФКУ ИК-8 УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу, якобы похудел на 30 килограммов, сообщаем, что эта информация не соответствует действительности", – заявили в пресс-бюро ФСИН.

Сенцова перевели в палату медицинской части в ИК-8 для индивидуального круглосуточного наблюдения, после его отказа от приема пищи.Также во ФСИН пояснили, что Сенцов регулярно осматривается врачами-специалистами, в том числе специалистами Лабытнангской городской больницы.

"8 июня осужденному проведен совместный консилиум врачей специалистов и клинико-лабораторное обследование. От Сенцова получено письменное согласие на прием питательной лечебной смеси, на ежедневный прием препаратов, улучшающих питание сердечно-сосудистой и нервной систем, которые он принимает регулярно до настоящего времени", – рассказали во ФСИН.

От предложенной госпитализации в городскую больницу Лабытнанги осужденный отказался в письменной форме, сообщили во ФСИН, а показаний к экстренной госпитализации не установлено.

Консилиумы врачей проводились также 14 июня, 10 июля, 27 июля и 10 августа.

По словам ФСИН угроз для жизни Сенцова нет, а ухудшения состояния здоровья не отмечено. Были даны рекомендации по дальнейшему ведению пациента.

"На сегодняшний день дефицита массы тела и ухудшения состояния здоровья не наблюдается. В настоящее время состояние Сенцова оценивается как удовлетворительное", – отметили во ФСИН.

Напомним, в среду, 8 августа, двоюродная сестра Олега Сенцова Наталья Каплан сообщила, что состояние незаконно осужденного в России украинского режиссера катастрофически ухудшилось.

Отметим, Министерство иностранных дел Украины в связи с появившейся информацией об ухудшении состояния незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова призывает партнеров усилить давление на Москву.

Также в США обеспокоены сообщениями о состоянии здоровья украинского режиссера Олега Сенцова, которое ухудшается. Они уверены, что Россия может и должна освободить его немедленно, так как он является невиновным.