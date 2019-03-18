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В России отправляют на психиатрическую экспертизу еще одного украинского моряка

Сегодня, 22:36

18 марта прохождение психолого-психиатрической экспертизы назначили капитану 2-го ранга Денису Гриценко

Денис Гриценко
Денис Гриценко. Фото: AFP
В России отправляют на психиатрическую экспертизу еще одного украинского моряка //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/30a/a15/5c630aa153aff.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/30a/a15/5c630aa153aff.jpg Политика 18 марта прохождение психолого-психиатрической экспертизы назначили капитану 2-го ранга Денису Гриценко

Российский суд назначил психолого-психиатрическую экспертизу уже 22 военнопленным украинским морякам. Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Николай Полозов.

"По состоянию на сегодня комиссионная комплексная амбулаторная психолого-психиатрическая экспертиза назначена в отношении 22 военнопленных украинских моряков", – отметил Полозов.

Он добавил, что в понедельник, 18 марта, прохождение психолого-психиатрической экспертизы назначили капитану 2-го ранга Денису Гриценко.

Напомним, 14 марта российские следователи обязали пройти амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу еще троих пленных украинских моряков – Богдана Головаша, Андрея Опрыско и Владимира Лисового.

Напомним, что сперва психолого-психиатрическую экспертизу назначили для 11 украинских военных моряков.

 

Как мы писали, позже стало известно, что этой же процедуре без их согласия и согласия их адвокатов подвергнут еще троих моряков: Вячеслава Зинченко, Андрея Драча и Владимира Терещенко.

Также сообщалось, что об аналогичной мере уведомили и мичмана захваченного Россией украинского буксира "Яны Капу" Юрий Будзыло, а также его адвоката Айдера Азаматова.

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Тег Россия, ФСБ, экспертиза, пленные моряки

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