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В России отрицают подготовку нового обмена пленными: что заявила Москалькова

30 января, 18:36

Российский омбудсмен постоянно контактирует с Денисовой

/ Фото: Офис Президента Украины

Нового обмена пленными между Украиной и Россией , а также контролируемыми ею боевиками т.наз. "Л/ДНР" пока не будет, об этом дала понять уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова. Она заявила об отсутствии договоренностей с Украиной об организации нового обмена заключенными, о чем со ссылкой на российские СМИ сообщает РБК-Украина.

По словам Москальковой, на данный момент она не участвует в организации обмена пленными между Украиной и РФ.

"Я лично ничего не знаю. Я бы участвовала, если бы что-то происходило на этом направлении", – заявила Москалькова.

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При этом российский омбудсмен отметила, что находится в постоянном контакте с украинской коллегой Людмилой Денисовой. Однако, по ее словам, никакой сверки документов или списков, связанных с обменом, на данный момент не проводилось.

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REUTERS/Kevin Lamarque

Напомним, 29 января в Минске состоялось заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе, на котором участники гуманитарной подгруппы ТКГ договорились обменяться списками удерживаемых лиц для их дальнейшей верификации.

Также сообщалось, что Украина надеется на помощь ОБСЕ в возвращении на Родину 115 украинских граждан, незаконно лишенных свободы в России.

Кроме того, писалось, что 23 января президент Владимир Зеленский заявил: Киев и Москва начали обсуждать новый обмен пленными. По его словам, новый обмен будет касаться крымских татар и украинцев, которых удерживают в России.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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