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В России озвучили позицию о присоединении США к "нормандскому формату"

8 октября, 14:29

В Москве заявили, что альтернативы «нормандскому формату» сейчас нет

/ Фото: AFP

В Кремле не видят вариантов с подключением США к переговорам в "нормандском формате". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, эта идея якобы не находит поддержки у частников переговоров (напомним, в них участвуют канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон, украинский Лидер Владимир Зеленский и глава российского государства Владимир Путин).

"Вы знаете, что основные усилия по урегулированию сконцентрированы в "нормандском формате". С общей точки зрения участников этого формата, альтернативы ему в настоящий момент нет. И вопросы имплементации Минских договоренностей, они как раз и обсуждаются в "нормандском формате. Точка зрения об эвентуальном подключении США к этому формату не находит поддержки", – заявил Песков.

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Напомним, что вопрос привлечения новых участников в переговоры по Донбассу уже не раз обсуждался в Украине. Так, помимо США, предлагались варианты с Британией и Китаем. Однако в первую очередь в Украине хотят "заполучить" американцев. Как сообщали новости "Сегодня", президент Владимир Зеленский заявлял, что пока подключение США к "нормандскому формату" не планируется, однако рассказал о действиях в случае отсутствия прогресса "нормандских переговоров".

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Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Отметим, что в США заявляют о готовности включиться в переговоры по Донбассу, однако отмечают, что это может быть возможно с согласия всех участников "нормандского формата", особенно России. Так, например, экс-советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон не исключал участия США в "нормандском формате".

Смотрите также на видео подробности вокруг ситуации с "формулой Штайнмайера", которая якобы призвана урегулировать конфликт на Донбассе:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Россия США Нормандская четверка нормандский формат Дмитрий Песков

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