В России пленным украинским морякам впервые разрешили позвонить родным

Защита рассчитывает на принятие такого решения по каждому из 24 военнопленных

Фото: Громадське телебачення

Часть военнопленных украинских моряков, которых содержат в российском СИЗО Лефортово, впервые за пять месяцев связались по телефону со своими родными. Об этом сообщил адвокат Николай Полозов на своей странице в Facebook во вторник, 23 апреля.

Защитник отметил, что ранее следствие не давало разрешения военнопленным на осуществление свиданий с родными, а также на телефонные переговоры. По словам Полозова, военнопленные, адвокаты, а также консулы посольства Украины в Москве неоднократно обращались с заявлениями о праве на свидание и телефонные разговоры с близкими.

"Сегодня стало известно, что в отношении некоторых военнопленных следствие приняло решение разрешить осуществление телефонного звонка домой", – написал Полозов.

Адвокат отметил, что защита рассчитывает на принятие такого решения по каждому из 24 военнопленных и они "смогут хотя бы по телефону услышать голоса своих родных и близких".

Также Полозов сообщил, что в отношении украинских моряков продолжаются следственные действия. Сейчас проводится ознакомление военнопленных и их адвокатов с постановлениями о назначении технических экспертиз артиллерийского вооружения МБАК Бердянск и Никополь. Кроме того, следствие назначило еще одну экспертизу – ситуационную.

Между тем, Международный трибунал назвал дату слушаний дела о захвате Россией украинских моряков. Слушания состоятся 10-11 мая в Гамбурге, где находится местопребывание Трибунала.

Напомним, что 17 апреля Лефортовский районный суд Москвы удовлетворил ходатайства следователей и продлил арест всем 24 военнопленным морякам – еще на три месяца – до 24 июля. Судебные заседания проходили 17 апреля в течение дня.

Военнопленных разделили на шесть групп по четыре человека. До обеда состоялись судебные заседания в отношении первых трех "четверок", после обеда в отношении остальных 12 военнослужащих. Все заседания прошли в закрытом режиме. Поддержать украинских военных приехали родственники из Украины, а также дипломаты из Украины и стран Запада.

Мы также писали, что после приговора Европейский союз также призвал российские власти немедленно освободить всех захваченных в плен 24 украинских моряков.

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