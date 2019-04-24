Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,78
30,12
УКР
Главная Больше  Новости политики

В России пленным украинским морякам впервые разрешили позвонить родным

Сегодня, 03:22

Защита рассчитывает на принятие такого решения по каждому из 24 военнопленных

Фото: Громадське телебачення

Часть военнопленных украинских моряков, которых содержат в российском СИЗО Лефортово, впервые за пять месяцев связались по телефону со своими родными. Об этом сообщил адвокат Николай Полозов на своей странице в Facebook во вторник, 23 апреля.

Защитник отметил, что ранее следствие не давало разрешения военнопленным на осуществление свиданий с родными, а также на телефонные переговоры. По словам Полозова, военнопленные, адвокаты, а также консулы посольства Украины в Москве неоднократно обращались с заявлениями о праве на свидание и телефонные разговоры с близкими.

"Сегодня стало известно, что в отношении некоторых военнопленных следствие приняло решение разрешить осуществление телефонного звонка домой", – написал Полозов.

Адвокат отметил, что защита рассчитывает на принятие такого решения по каждому из 24 военнопленных и они "смогут хотя бы по телефону услышать голоса своих родных и близких".

Также Полозов сообщил, что в отношении украинских моряков продолжаются следственные действия. Сейчас проводится ознакомление военнопленных и их адвокатов с постановлениями о назначении технических экспертиз артиллерийского вооружения МБАК Бердянск и Никополь. Кроме того, следствие назначило еще одну экспертизу – ситуационную. 

Между тем, Международный трибунал назвал дату слушаний дела о захвате Россией украинских моряков. Слушания состоятся 10-11 мая в Гамбурге, где находится местопребывание Трибунала.

Напомним, что 17 апреля Лефортовский районный суд Москвы удовлетворил ходатайства следователей и продлил арест всем 24 военнопленным морякам – еще на три месяца – до 24 июля. Судебные заседания проходили 17 апреля в течение дня.


Военнопленных разделили на шесть групп по четыре человека. До обеда состоялись судебные заседания в отношении первых трех "четверок", после обеда в отношении остальных 12 военнослужащих. Все заседания прошли в закрытом режиме. Поддержать украинских военных приехали родственники из Украины, а также дипломаты из Украины и стран Запада.

Мы также писали, что после приговора Европейский союз также призвал российские власти немедленно освободить всех захваченных в плен 24 украинских моряков.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Россия, адвокат, следствие, Полозов, звонки, пленные моряки

Вы сейчас просматриваете новость " В России пленным украинским морякам впервые разрешили позвонить родным". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Международный трибунал назвал дату слушаний дела о захвате Россией украинских моряков

Вчера, 21:38

Слушания состоятся 10-11 мая в Гамбурге, где находится местопребывание Трибунала

У пленного украинского моряка после операции резко ухудшилось здоровье

22 апреля, 22:09

У моряка Сороки после операции на руке не работают четыре пальца

Работа по освобождению пленных украинских моряков: в МИД Украины сделали заявление

22 апреля, 16:17

Требование к РФ остается неизменным – устранить нарушение международного права и освободить моряков и корабли

Ужасно и несправедливо: реакция США на продление ареста украинских моряков

18 апреля, 13:16

Америка в очередной раз призвала Россию вернуть Украине военнопленных и захваченные корабли

ЕС отреагировал на решение "суда" РФ по пленным морякам и напомнил о санкциях

18 апреля, 01:04

В ЕС отмечают, что Россия должна обеспечить беспрепятственное и свободное прохождение через Керченский пролив

В СИЗО у украинских моряков в отобрали военную форму

18 апреля, 00:06

Суд продлил арест всем 24 военнопленным морякам – еще на три месяца – до 24 июля

Жизнь среди мажоров: реальная история небогатой студентки МГИМО

"Бикини-стандарты": Дарья Приходько оказалась вне конкуренции

7 мелочей, которые мужчины тайно ненавидят в любимой женщине

Какие ноги. Ирина Шейк в мини-шортах на модном показе

Леся Никитюк заговорила о рождении ребенка и переезде за границу

«Аутизм коварен: мне казалось, что со Степой все в порядке»

Тележки для продуктов, прослушивающие разговоры покупателей

Виталий Козловский женился? Певец признался, что скрывает семью

Анемия требует: чем заменить кофе и черный чай?

Тест для автомобилистов: как распознать стукача

Стильные и в то же время строгие луки от украинского дизайнера

В городе квадрокоптеры и дроны по самой низкой цене

Санкции против Украины: что будет с бензином после запрета поставок из России

Вчера, 07:51

Второй крупный поставщик топлива – Беларусь – также временно ограничил экспорт в Украину

Список дел для нового гаранта: государственные долги, суды и мир

22 апреля, 07:55

Сразу после выборов президенту нужно решать вопросы пенсий, судов и импичмента

Украинцы смогут стать банкротами "в законе": что изменит Кодекс о банкротстве

21 апреля, 07:55

Подписан закон о банкротстве физлиц. Эксперты: возможны аферы

Что ждет украинцев в мае: кого лишат субсидий и кому начислят пеню

21 апреля, 07:38

В деньгах могут отказать за большой дом, дорогие покупки и проблемы с ЕСВ

Купальник маловат: Ким Кардашьян смутила поклонников новым фото

Неочевидные вещи, которые нравятся мужчинам в женщинах

7 продуктов, которые можно есть на ночь