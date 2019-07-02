Сделать стартовой
26,18
29,76
УКР
Главная Больше  Новости политики

В России предъявили окончательное обвинение 13 украинским морякам

2 июля, 19:48

Продолжаются следственные действия

Военнопленный украинский моряк Олег Мельничук. Фото: Эдем Семедляев
Военнопленный украинский моряк Олег Мельничук. Фото: Эдем Семедляев.

Во вторник прошли следственные действия в отношении четырех украинских военнопленных моряков, теперь обвинение в окончательной редакции предъявлено следствием СУ ФСБ России 13 военнопленным украинским морякам. Об этом сообщил в Facebook координатор адвокатов команды украинских моряков Николай Полозов.

"Продолжаются следственные действия в отношении военнопленных украинских моряков. В ходе сегодняшнего дня обвинение в окончательной редакции было предъявлено еще четверым военнопленным. Всего обвинение в окончательной редакции предъявлено уже 13 военнопленным украинским морякам", – пишет Полозов.

Он уточнил имена моряков, с которыми во вторник проводились следственные действия и были предъявлены обвинение в окончательной редакции. Это Владислав Костышин, Олег Мельничук, Сергей Чулиба и Василий Сорока. Военнопленных моряков и их адвокатов также ознакомили с заключением комиссионной ситуационной судебной экспертизы.

На прошлой неделе окончательные обвинения предъявлены восьми украинским морякам, удерживаемым в плену в России. В начале этой недели — капитану 2 ранга с бронекатера "Бердянск" Денису Гриценко.

Напомним, 25 ноября 2018 года российские силовики у берегов аннексированного Крыма обстреляли и захватили три корабля Военно-морских сил Украины: катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. В плен попали 24 украинца, трое из них были ранены.

Подконтрольный России "суд" в оккупированном Крыму арестовал всех задержанных украинских военных по обвинению в якобы незаконном пересечении границы. Сейчас они содержатся в СИЗО в Москве.

25 мая 2019 года Международный трибунал ООН по морскому праву постановил, что Россия должна немедленно освободить арестованных и вернуть Украине задержанные корабли.

Напомним, 25 июня истек срок, который был дан России Международным трибуналом по морскому праву для освобождения украинцев. Однако в Кремле заявили, что не собирается выполнять требования Морского трибунала по морякам.

Также новости "Сегодня" сообщали, что 25 мая Международный трибунал вынес решение по иску Украины и обязал РФ освободить 24 моряков и три корабля.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег моряки, плен, Яны Капу, пленные моряки

Вы сейчас просматриваете новость " В России предъявили окончательное обвинение 13 украинским морякам". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В России предъявили окончательное обвинение еще одному пленному моряку

Вчера, 23:44

Гриценко стал девятым военнопленным украинским моряком, кому следствие СУ ФСБ России предъявило обвинение в окончательной редакции

Путин назвал условие освобождения пленных моряков

29 июня, 11:36

Нужно дождаться завершения судебного разбирательства, заявил хозяин Кремля после саммита G20

Трамп напомнил о пленных украинских моряках во время разговора с Путиным

29 июня, 03:11

Также Путин и Трамп говорили об Иране и Сирии

Адвокат рассказал, какое дело Россия шьет пленным украинским морякам

28 июня, 17:54

Вместо того, чтобы выполнить приказ Морского трибунала, РФ проводит какие-то экспертизы

Почему хек всегда продается без головы: эти фото удивят

Беспроводная мышь Gembird за копейки с бесплатной доставкой

Им нужен ваш номер телефона: как мошенники чистят банковские карты и оформляют кредиты на граждан

Вчера, 07:51

Злоумышленники снимают деньги с чужих карточек и оформляют кредиты, используя номер телефона

Новая украинская школа: чего ждать родителям от реформы образования в Украине

Вчера, 07:34

Новая украинская школа выпустила первый класс

Сколько заплатим за "лишние метры" и что нужно знать о налоге на жилье в 2019 году

Вчера, 07:00

Суммы в платежках за год выросли. На уплату у украинцев — два месяца

ТОП лучших пляжей Украины: где можно искупаться без опасений и с комфортом

30 июня, 07:00

Сразу 16 украинских пляжей отметили "Голубым флагом": на Киевщине, у Черного моря и в Днепре

Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь