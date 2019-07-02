В России предъявили окончательное обвинение 13 украинским морякам

Продолжаются следственные действия

Военнопленный украинский моряк Олег Мельничук. Фото: Эдем Семедляев.

Во вторник прошли следственные действия в отношении четырех украинских военнопленных моряков, теперь обвинение в окончательной редакции предъявлено следствием СУ ФСБ России 13 военнопленным украинским морякам. Об этом сообщил в Facebook координатор адвокатов команды украинских моряков Николай Полозов.

"Продолжаются следственные действия в отношении военнопленных украинских моряков. В ходе сегодняшнего дня обвинение в окончательной редакции было предъявлено еще четверым военнопленным. Всего обвинение в окончательной редакции предъявлено уже 13 военнопленным украинским морякам", – пишет Полозов.

Он уточнил имена моряков, с которыми во вторник проводились следственные действия и были предъявлены обвинение в окончательной редакции. Это Владислав Костышин, Олег Мельничук, Сергей Чулиба и Василий Сорока. Военнопленных моряков и их адвокатов также ознакомили с заключением комиссионной ситуационной судебной экспертизы.

На прошлой неделе окончательные обвинения предъявлены восьми украинским морякам, удерживаемым в плену в России. В начале этой недели — капитану 2 ранга с бронекатера "Бердянск" Денису Гриценко.

Напомним, 25 ноября 2018 года российские силовики у берегов аннексированного Крыма обстреляли и захватили три корабля Военно-морских сил Украины: катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. В плен попали 24 украинца, трое из них были ранены.

Подконтрольный России "суд" в оккупированном Крыму арестовал всех задержанных украинских военных по обвинению в якобы незаконном пересечении границы. Сейчас они содержатся в СИЗО в Москве.

25 мая 2019 года Международный трибунал ООН по морскому праву постановил, что Россия должна немедленно освободить арестованных и вернуть Украине задержанные корабли.

Напомним, 25 июня истек срок, который был дан России Международным трибуналом по морскому праву для освобождения украинцев. Однако в Кремле заявили, что не собирается выполнять требования Морского трибунала по морякам.

Также новости "Сегодня" сообщали, что 25 мая Международный трибунал вынес решение по иску Украины и обязал РФ освободить 24 моряков и три корабля.

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