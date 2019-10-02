Мария Захарова. Фото: facebook.com/MIDRussia

В России прокомментировали подписание "формулы Штайнмаєра".

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"Позитивно оцениваем согласование Контактной группой механизма введения особого статуса Донбасса и разведения сил и средств в указанных районах. Надеемся, это создаст соответствующую атмосферу для дальнейшей реализации Минских договоренностей", – говорится в сообщении.

Напомним, Украина одобрила текст "Формулы Штайнмайера". Об этом на брифинге 1 октября заявил президент Украины Владимир Зеленский, подтвердив то, что власти ответили на письмо спецпредставителя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по Украине Мартина Сайдика.

По словам президента, разработанная на Минских переговорах "формула Штайнмайера" для мирного урегулирования на востоке Украины действительно предполагает принятие закона об особом статусе Донбасса, но для этого должны быть выполнены определенные условия. Зеленскийподчеркнул, в частности, что проведения выборов в ОРДЛО "под дулами пулеметов" не будет.

Все подробности в спецтеме Формула Штайнмайера

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