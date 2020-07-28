В России прокомментировали выход Кучмы из переговоров по Донбассу

Второй президент Украины (1994-2005 гг.), глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма позитивно повлиял на минский процесс по урегулированию конфликта на Донбассе. Так прокомментировал выход Кучмы из переговоров по Донбассу представитель России в ТКГ Борис Грызлов.

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Об этом сообщает ТАСС.

Он напомнил, что именно подпись Кучмы от имени Украины стоит под Минскими соглашениями, и переговорный процесс между агрессором и Киевом создавался и развивался при его непосредственном участии.

"Объективно, Леонид Кучма много сделал для того, чтобы обязательства, принятые украинской стороной по Минским договоренностям, выполнялись. Безусловно, этот процесс далеко не завершен, особенно в части реализации политического блока. Но меры по усилению режима прекращения огня на Донбассе – последнее на данный момент решение Контактной группы, принятое при участии Леонида Кучмы, – это важный шаг в правильном направлении… Понятно, что позиции Леонида Кучмы и представителей Донбасса в Контактной группе не были одинаковыми. Но Леонид Данилович не был сторонником срыва переговоров", – сказал Грызлов.

Российский дипломат считает, что именно присутствие в переговорах Кучмы помогло избежать эскалации конфликта на Донбассе.

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При этом представитель РФ в ТКГ подчеркнул, что "если киевская сторона будет соблюдать режим прекращения огня, это послужит важным дополнительным условием для новых шагов по разрешению кризиса".

Как мы уже писали, политолог Виталий Бала в комментарии сайту "Сегодня" рассказывал, почему Кучма ушел из ТКГ. Он не связывает это решение с какими-то серьезными причинами. При этом эксперт считает, что украинское представительство в Минске не ослабнет.

А вот политолог Вадим Карасев назвал нам, кто может заменить Кучму в Контактной группе. Он назвал возможные причины ухода Кучмы, а также пару имен людей, которые могут возглавить переговоры по Донбассу.

Напомним, в сентябре 2018 года Кучма решил отказаться от участия в переговорном процессе в Минске, объяснив свое решение наступлением критического возраста. Заменил его Евгений Марчук, который до того представлял Украину в подгруппе ТКГ по вопросам безопасности. Однако 3 июня 2019 года Зеленский снова подключил его к переговорам. Смотрите на видео, как это было:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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